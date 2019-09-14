Сирия, 14 сентября. Высадка десанта коалиции США и спецназа курдов в Дейр-эз-Зоре привела к задержанию полевого командира SDF****. Исламисты открыли стрельбу по беженцам в лагере «Эр-Рукбан» в Хомсе. Взрыв в Африне привел к ранению порядка 30 человек, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сменили позиции на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): вела перестрелки с курдами в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве двух курдских бойцов у города Дибан в Дейр-эз-Зоре.

«Куват Шахид Ахмад Абдо»: открыла огонь по беженцам в лагере «Эр-Рукбан» в ответ на их требования распределить гумпомощь.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на юге Идлиба; задержала активиста в зоне «Большого Идлиба».

Курды: подозреваются в минировании автомобиля в Африне; возобновили аресты гражданских лиц в Ракке и Хасаке с целью насильственной вербовки; вели поиск дезертиров на севере Ракки.

Соединенные Штаты: направили 150 военных на север САР для патрулирования «зоны безопасности» на сирийско-турецкой границе; совместно с бойцами спецназа SDF провели высадку десанта в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: перебросили технику и оборудование в Идлиб для строительства нового наблюдательного поста.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки прогремел взрыв в Африне на северо-западе Алеппо. Согласно информации новостного портала Aleppo Media Center, бомба была заложена в автомобиле, припаркованном в одном из центральных районов города, в результате чего два сирийца погибли, еще около 30 человек получили ранения. Кроме того, позднее Африн подвергся обстрелу курдов, отряды которых дислоцируются в районе Тель-Рифата. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (leventkemaI), два снаряда разорвались в жилых кварталах города.

В северной части провинции вновь фиксировались перестрелки на линии разграничения сил протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) и курдов. Новостной портал Al Masdar News сообщал о том, что столкновения происходили в районе города Аль-Баб. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или технике все еще не поступало.

Стало известно о том, что одного из сирийских журналистов по имени Хюсню Махалли приговорили к пяти годам лишения свободы. По информации Twitter-канала (dokuz8_EN), причиной ареста репортера стало его осуждение политики, которой придерживается Анкара в Сирии.

Поступали данные о стычках между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками юго-западнее Алеппо. Противники обменивались ударами в районе населенного пункта Халса, о чем сообщал медиапортал Step News Agency.

Провинция Хомс

Накануне появились сообщения о нарушении прав беженцев в лагере «Эр-Рукбан». Согласно сведениям информационного портала Sputnik, джихадисты вооруженной оппозиции, контролирующие территорию пункта временного размещения, начали стрельбу по перемещенным лицам, которые потребовали у радикалов выдачи наборов с гумпомощью, направленных в «Эр-Рукбан» Организацией Объединенных Наций (ООН). Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин сообщил о том, что гуманитарный груз был захвачен исламистами бандгруппы «Куват Шахид Ахмад Абдо», которые переправили его на свою военную базу. О числе жертв обстрела все еще ничего неизвестно. Напомним, доступ к лагерю ограничен ввиду оккупации данных территорий силами Соединенных Штатов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новое нападение боевиков «Исламского государства» произошло на занимаемой курдами территории Восточного Дейр-эз-Зора. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (jacksanders1965 ), атаке подвергся контрольно-пропускной пункт «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от города Дибан. Вылазка террористов привела к гибели двух членов SDF.

По данным интернет-портала Orient-News, отряды проасадовского ополчения, позиции которых подверглись атаке ВВС Израиля в начале недели, прибегли к передислокации своих подразделений и смене позиций. Напомним, авианалет Израиля не привел к жертвам среди проасадовских бойцов, поскольку удары пришлись по строящейся базе, в которой на момент атаки не присутствовали ополченцы.

Во второй половине дня военные западного альянса провели десантную операцию в Дейр-эз-Зоре совместно с членами спецназа SDF. После высадки союзники задержали одного из полевых командиров «демократической армии» по имени Ахмед Абу Хавла, передавал Twitter-канал (DeirEzzor24). До сих пор не поступало никакой информации о причинах его ареста.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба накануне вновь фиксировались столкновения между правительственными силами и боевиками террористического объединения «Тахрир Аш-Шам». Twitter-канал (alfuratagency) передавал, что артобстрелам Сирийской арабской армии (САА) подверглись военные объекты «Джебхат Ан-Нусры»1*** недалеко от населенных пунктов Таль Миннис, Маар Шамарин, Хиш, Хан-Сафра, а также у вершины Джебель Аз-Завия. ВВС Сирии тем временем осуществляли боевые вылеты в районе поселения Базабу, передавал военный источник в сети Twitter (IdlibPlus).

Во второй половине дня стало известно о прибытии новой партии подкреплений из Турции к окраинам города Маар-Хатат. Отмечалось, что переброшенная военная техника и оборудование будут использованы для строительства нового поста наблюдения на линии соприкосновения сил САА и исламистов. Об этом сообщал новостной портал Anna-News.

В регионе продолжилась кампания арестов медиа-активистов. Согласно данным интернет-портала Al Nour, джихадисты «Ан-Нусры» задержали общественного деятеля по имени Ахмад Рахал по обвинению в подрывной деятельности. Кроме того, при попытке ареста был убит активист Мохаммед Джадаан.

Медиапорталы, подконтрольные протурецкому формированию «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» подтвердили ранее поступавшие сообщения о разногласиях среди лидеров «Тахрир Аш-Шам». По данным Twitter-канала(WingsOfDove1), многие из главарей обвиняют друг друга в коррупции и измене.

Провинция Ракка

В провинции вновь состоялась серия рейдов «Демократических сил Сирии» (SDF) в рамках насильственной вербовки. Новостное агентство El Watan News передавало, что один молодой человек был задержан в деревне Мушейрифа к востоку от административного центра провинции. Еще три сирийца были взяты под стражу в городе Тель-Абьяд, о выводе отрядов из которого курды заявляли ранее. Позднее обыски прошли в населенных пунктах Айн-Исса и Сулук, где были арестованы три человека, являвшихся дезертирами.

Тем временем подпольные группы «Исламского государства» вновь предприняли нападение на укрепрайоны SDF. Интернет-портал Baladi-News сообщал о том, что четыре члена «демократической армии» были убиты у КПП в окрестностях Ракки.

Провинция Хасака

Очередная партия подкреплений была направлена в оккупированные курдами районы на севере Хасаки. Согласно данным новостного портала Sky News Arabia, в провинцию были переброшены 150 американских солдат. По официальным данным, они будут осуществлять патрулирование «безопасной зоны» совместно с турецкими солдатами. После полудня колонна транспортных средств пересекла границу с Ираком в районе контрольно-пропускного пункта «Семалка».

В Хасаке, как и в соседней Ракке, возобновились задержания гражданских лиц с целью их принудительной мобилизации. Агентство новостей Al Manar News передавало, что как минимум 11 человек были арестованы поблизости от города Аш-Шаддади.

Во второй половине дня сообщалось о демонстрации жителей города Камышлы перед зданием штаб-квартиры ООН. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявляли о том, что причиной протестов стало недовольство жителей действиями курдской администрации.

1 Организация запрещена на территории РФ.