Сирия, 14 сентября. «Спящие ячейки» ИГ1 провели атаки на позиции SDF**** в Ракке, ее окрестностях и к югу от Хасаки. ВВС САР уничтожили кустарную мастерскую боевиков по изготовлению дронов на западе Идлиба. Неизвестные террористы устроили взрыв в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: авиаударом уничтожили кустарную мастерскую боевиков по изготовлению дронов на западе Идлиба; выпустили по террористам ракеты и артиллерийские снаряды со стороны Хан-Шейхуна.

Сирийская свободная армия** (ССА): подозревается в подрыве автомобиля члена местной администрации в Даръа.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): провело две атаки на SDF с использованием гранатометов в Ракке и ее окрестностях.

Курды: потеряли одного бойца, который был убит неизвестными около Аш-Шаддади; запретили носить вуали в поселении Аль-Хиша к северу от Ракки.

Провинция Даръа

В районе Тарик Ас-Сад города Даръа прогремел взрыв. По информации агентства Step News, там сработало самодельное устройство, которое было заложено в припаркованный автомобиль бывшего командира инженерно-ракетного полка Сирийской арабской армии (САА), а ныне члена местной администрации Адхама Аль-Карада. К счастью, никто в результате детонации СВУ не пострадал. Предполагается, что к организации взрыва могут быть причастны «спящие ячейки» Сирийской свободной армии (ССА). В данные бандгруппы входят боевики, которые ранее пошли на примирение с официальным Дамаском, но после, несмотря на это, возобновили сопротивление, действуя уже из подполья.

Провинция Идлиб

ВВС САР нанесли ряд ударов по военным объектам террористов в западной части провинции Идлиб. Согласно сведениям Al Masdar News, бомбардировке, в частности, подверглась кустарная мастерская джихадистов по производству ударных беспилотников, принадлежавшая «Исламской партии Туркестана» (деятельность запрещена в РФ). Данный объект, получивший большие разрушения в ходе налета, находился в окрестностях города Джиср Аш-Шугур. Как добавляют источники ливанского новостного портала, там исламистами также изготавливались самодельные бомбы, которые не раз использовались при попытках атак на российскую базу «Хмеймим».

Подразделения САА, дислоцирующиеся на окраинах городов Тель-Ас и Хан-Шейхун, выпустили несколько ракет и артиллерийских снарядов по расположениям джихадистских бандгрупп в предместьях населенного пункта Маарет-Хурма на юге регионе. Данные о потерях в рядах террористов уточняются. В этой местности размещаются в основном отряды террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** (деятельность запрещена в РФ).

Провинция Ракка

В Ракке и ее окрестностях за последние часы произошло сразу две атаки на позиции Демократических сил Сирии (SDF) с использованием гранатометов. Данные о потерях в рядах курдских банд и жертвах среди местного населения в настоящий момент выясняются. Позже ответственность за эти нападения взяли на себя террористы «Исламского государства» (запрещено в РФ), опубликовав соответствующее заявление на подконтрольных порталах.

Местные курдские главари издал указ, запрещающий носить вуали в поселении Аль-Хиша, находящемся в северной части провинции Ракка недалеко от Айн-Иссы, сообщает агентство Al Nour. В случае нарушения провинившиеся будут подвергнуты жестокому наказанию, предупредили представители оккупационных властей. Информация о том, с чем именно связано такое ограничение, сейчас устанавливается.

Провинция Хасака

Один из радикалов «Демократических сил» был найден убитым недалеко от города Аш-Шаддади к югу от Хасаки, передает информационный центр Al Manar News. Напомним, на всех удерживаемых курдами и американцами северо-восточных территориях САР до сих пор активно действуют подпольные бандформирования ИГ. В окрестностях Ракки, Аш-Шаддади и на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор отмечается наибольшая концентрация остатков отрядов террористов. В результате их деятельности за Евфратом постоянно гибнут не только бойцы SDF, но и гражданские лица.

1 Организация запрещена на территории РФ.