Сирия, 13 сентября. Пять тел сирийцев были извлечены из-под завалов в Ракке. Жители города Камышлы в Хасаке организовали антикурдский митинг перед штаб-квартирой ООН. Протурецкие боевики подтвердили сообщения о расколе в рядах «Нусры»***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают военные объекты боевиков в южной части Идлиба.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: подтвердила сообщения о разногласиях в рядах руководства «Тахрир Аш-Шам».

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва недалеко от Мосула в провинции Ниневия.

Курды: столкнулись с протестами жителей в городе Камышлы на севере Хасаки.

Провинция Идлиб

На границах зоны «Большого Идлиба» продолжаются стычки между боевиками вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). Согласно информации военного источника в сети Twitter (IdlibPlus), удары правительственных подразделений пришлись по огневым позициям радикалов террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Хан-Сафра, Маарет Ан-Нуман, Сарджа и Хиш. Об этом также сообщает Twitter-канал (aboalhodaalhoms). Сведения о нанесенном джихадистам уроне пока не оглашались.

Между тем масштабы раскола в рядах «Тахрир Аш-Шам» не перестают расти. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (WingsOfDove1), сообщения о непримиримых разногласиях среди руководства коалиции подтверждают медиапорталы, подконтрольные протурецкому формированию «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Высокопоставленные лидеры альянса обвиняют друг друга в измене и коррупции. Напомним, несколько дней назад поступали сведения о том, что один из полевых командиров коалиции по прозвищу Абу Абд выступил с критикой в адрес главаря «Нусры» Абу Мухаммада Аль-Джулани.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Nour передает, что под обломками разрушенных зданий в Ракке до сих пор продолжают находить трупы гражданских лиц. Как минимум пять тел сирийцев, погибших во время бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с США, были извлечены из-под завалов в районе Аль-Амаси. Напомним, территория административного центра провинции перешла под контроль «Демократических сил Сирии»**** (SDF) почти два года назад, однако она до сих пор не была полностью зачищена от следов военных действий. В частности, здесь нередко происходят взрывы СВУ, заложенных террористами «Исламского государства» еще во время оккупации города, что приводит к жертвам среди населения.

Провинция Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что население города Камышлы, расположенного в северной части Хасаки, выразило свое недовольство тем, что курды сжигают отходы в непосредственной близости от жилых районов, поскольку это приводит к распространению токсичного дыма. Отмечается, что жители города также страдают от утечки воды со свалки в питьевые колодцы, что может грозить распространением различных инфекций. Не увидев реакции на свои просьбы со стороны «Демократических сил Сирии» (SDF), сирийцы организовали протестную акцию перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций (ООН).

Поступают неподтвержденные сведения о том, что один из членов местных племен, выступающих против оккупации курдов, застрелил сотрудника так называемой милиции «Асайиш» в деревне Хасман недалеко от административного центра провинции. Курдские радикалы, в свою очередь, провели рейд в поселении, арестовав ряд местных жителей. В Дейр-эз-Зоре в деревнях Аль-Эзба и Майзила уже прошли митинги, участники которых потребовали освободить задержанных.

Ирак

Информационное агентство Al Sumaria News сообщает о новом взрыве в провинции Ниневия. Детонировавшее СВУ было заложено на обочине дороги в районе Аль-Шура к западу от Мосула. При этом отмечается, что оно было активировано в момент проезда грузовика с овощами. В результате инцидента погиб один из мирных жителей, еще один был ранен. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек. Таким образом, несмотря на постоянную работу иракской разведки и регулярные спецоперации вооруженных сил Ирака и отрядов «Хашд Аш-Шааби», джихадисты ИГ1 все еще скрываются в освобожденных районах страны, что создает угрозу для безопасности гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.