Звезда «Интернов» заплатил 139 штрафов ГИБДД ради спасения своей Infiniti

Москва, 13 сентября. Актер Илья Глинников, известный по сериалу «Интерны», был вынужден разом оплатить более ста штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться дорогой машины, сообщили СМИ.

Звезда ситкома «Интерны» регулярно нарушает правила дорожного движения. Как сообщило издание «Вести» со ссылкой на Госавтоинспекцию, актер накопил 139 штрафов на общую сумму более ста тысяч рублей.

В итоге Федеральная служба судебных приставов наложила арест на автомобиль актера — Infiniti. Чтобы сохранить машину стоимостью около 1,7 миллиона рублей, Глинников разом оплатил все штрафы, отметила «Газета.ру».

Арест с автомобиля был снят, однако данные о задолженности до сих поря остались в базе ФССП.

Глинников не впервые попадается в неприятную ситуации за рулем. Год назад сотрудник одной из столичных АЗС написал заявление в полицию на артиста. По словам мужчины, участник телевизионной программы «Холостяк», приехав на автозаправку, заправил иномарку и уехал в неизвестном направлении, не оплатив бензин. Тогда сумма ущерба составила довольно смехотворную сумму — 200 рублей.