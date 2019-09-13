Facebook признал ошибку и извинился за блокировку аккаунта Симоньян

Москва, 13 сентября. Аккаунт главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян был заблокирован по ошибке. Об этом заявили в Facebook.

В пресс-службе социальной сети объяснили, что в нормах сообщества описано, какие действия в соцсети разрешены, а какие запрещены, и рассказали, как работает сеть в случае нарушений.

«Когда мы узнаем, что какой-либо контент нарушает нормы, мы удаляем его, а за повторные нарушения блокируем аккаунты. Однако если мы видим, что допустили ошибку, мы восстанавливаем удаленный контент и извиняемся за допущенную ошибку — как в данном случае», — сказали в компании.

12 сентября социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян якобы «за нарушение стандартов сообщества». Симоньян назвала действия Facebook цензурой и отметила, что в стране «вполне вольготно и без препятствий практикуется американская цензура».

При этом сама соцсеть недавно была уличена в грубом нарушении российского законодательства. Наряду с поисковой системой Google и видеохостингом YouTube Facebook в единый день голосования распространяла политическую рекламу, игнорируя все предупреждения о запрете подобных действий, которые рассматриваются российской стороной как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов в стране.

Комментируя вмешательство во внутренние дела РФ, в Facebook переложили ответственность на заказчиков рекламы.