Украинские политологи предложили отправить Турчинова под трибунал после слов о войне с РФ

Киев, 13 сентября. Украинские политологи Алексей Мухин и Сергей Марков прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о войне с Россией. По их мнению, Турчинов является умалишенным военным преступником, которого нужно отправить под трибунал.

Турчинов ранее заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за того, что у российской стороны есть ядерное оружие. По его мнению, единственным выходом для страны может стать укрепление военного потенциала. Экс-секретарь СНБО утверждает, что однажды настанет время, когда Украина вернет Крым.

Мухин назвал Турчинова «явно умалишенным», напомнив, что бывший секретарь СНБО объявил об АТО, которую впоследствии «назвал «войной с Россией».

«Это проявление параноидальной шизофрении, которое он сейчас демонстрирует, можно, конечно, интерпретировать, что он просто сдал назад — видимо, ситуация поменялась. Либо он просто не хочет нести ответственность за содеянное в 2013–2014 годах», — объяснил Мухин высказывание Турчинова.

Марков в свою очередь напомнил, что Турчинов является представителем «партии войны», которая до сих пор мечтает вступить в вооруженное столкновение с Россией. Бывший секретарь СНБО является одним из главных организаторов расстрела на Майдане «небесной сотни» и террора 2014 года, а также тем, кто отдавал приказы наступать на Донецк и Луганск и применять по отношению к ним авиацию, отметил эксперт. По его словам, все перечисленное позволяет назвать Турчинова военным преступником, которого нужно судить международным трибуналом.