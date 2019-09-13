Звезды гуляют на свадьбе Собчак и Богомолова в Музее Москвы

Москва, 13 августа. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов официально стали мужем и женой 13 сентября. Пара расписалась в Грибоедовском ЗАГСе, обвенчалась в церкви, покаталась на «свадебном катафалке» по столице и торжественно въехала на карете в ворота Музея Москвы под крики «Горько!» со стороны журналистов.

Свадьба этой звездной пары привлекла большое внимание прессы, а Собчак и Богомолов продолжают подогревать интерес к семейному торжеству, публикуя фото в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 13 Сен 2019 в 6:56 PDT

Когда молодожены приехали в Музей Москвы, гостей свадьбы оповестили о скором начале мероприятия.

«Через две минуты начнется официальная церемония. Кто не успеет войти в зал, будет праздновать на улице», — цитирует объявление «Московский комсомолец».

Кстати, звездные гости торжества не только гуляют на свадьбе, но и активно публикуют фотографии и видеозаписи в социальных сетях. Например, продюсер Яна Рудковская показала своим подписчикам поцелуй молодоженов.

«Самый страстный поцелуй», — отметила она.

По информации СМИ, на свадьбу Собчак и Богомолова приглашены около 300 человек. Журналисты заметили среди гостей поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова. Он назвал мероприятие «главным событием года».

«Я рад за Ксению. Пойду поздравлю», — сказал он.

Не прошел незамеченным мимо прессы и певец Дмитрий Маликов. На вопрос журналистов, планирует ли он петь, исполнитель ответил отрицательно.

«Ну, когда-то можно не петь. Можно просто выпить и отдохнуть», — сказал Дмитрий Маликов.

Он добавил, что давно знаком с Собчак и почти совсем не знает Богомолова. Свой подарок молодоженам он решил оставить в секрете.

В числе гостей мероприятия также были замечены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с супругой, продюсер и композитор Виктор Дробыш, экс-супруга лидера группы «Ленинград» Матильда Шнурова, режиссер и продюсер Федор Бондарчук, телеведущий Андрей Малахов и другие.