«Проект» получил данные о захваченных в Ливии россиянах от западных спецслужб — Осташко

В четверг, 12 сентября, журналист Роман Баданин на своем портале «Проект» опубликовал очередной материал, в котором вновь попытался обвинить Россию во вмешательстве в внутренние дела африканских государств. На этот раз речь пошла о Ливии, где в мае 2019 структуры Правительства национального единства (ПНЕ) похитили двух граждан России — социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суайфана.

Для Фонда защиты национальных ценностей они изучали расстановку политических сил накануне готовившихся президентских выборов. Они проводили телефонные опросы, что является традиционной практикой для любой президентской кампании. Однако работу свою окончить они не успели. Поздно вечером 17 мая в дом, который они снимали на окраине ливийской столицы, ворвались боевики известного полевого командира Абда аль-Рауфа Кара, ныне возглавляющего отдел по борьбе с организованной преступностью МВД ПНЕ. С тех пор россияне изолированы в тюрьме Митига, им запрещены любые контакты с внешним миром.

Проект западных спецслужб

Тем не менее в распоряжении «Проекта» неким загадочным образом оказались материалы исследований Шугалея, которые хранились только на его личном ноутбуке. Об этом рассказал Александр Прокофьев, третий член социологической группы, в момент похищения находившийся в России. Корреспонденты ФАН обратились к политологу, главному редактору «ПолитРоссия» Руслану Осташко и попросили рассказать, каким образом информация могла попасть от ливийских боевиков к Роману Баданину.

«Перед созданием своего так называемого «Проекта» Баданин поехал для «повышения своей квалификации» в американский Стэнфорд. Весной 2017 года он получил стипендию, чтобы там учиться. Все же понимают, что Стэнфорд — это очень специфический университет, который готовит, по большому счету, агентов влияния и агентов для западных спецслужб, в частности американских. Как раз после обучения в Стэнфорде он вдруг решил создать этот «Проект». У меня есть полное ощущение, что «Проект» исключительно для работы в российском пространстве в интересах западных спецслужб, с учетом того, что его финансирует Михаил Ходорковский. Я так подозреваю, что Ходорковский является просто прокладкой. И через него идут деньги, которые выделяются на антигосударственную работу внутри России».

Как следует из мнения эксперта, «Проект» не является самостоятельной структурой. Он изначально задумывался специалистами иностранных разведок с целью влиять на ситуацию в России.

«То, что Баданин публикует документы, которые могли быть получены только путем проведения спецмероприятий оперативными службами, подтверждает версию, что это работа американских спецслужб. «Проект» используется в качестве сливного бачка, через который могут легализовать ту информацию, которая не может быть использована в легальном поле. То есть в судах, расследованиях, исках и так далее».

Таким образом, подтверждается оригинальность полученных Баданиным данных. Однако добыты они были отнюдь не законным путем. Доступ к ним можно было получить как через взлом компьютера Шугалея, так и пытками, которыми печально славится ливийская тюрьма Митига.

«Правда, к нашим спецслужбам есть вопросы, почему такие люди, как Баданин, делают такие проекты, которые работают непонятно на чьем финансировании. Возможно, наши спецслужбы все понимают и через таких выявленных агентов иностранных спецслужб пытаются выявить всю сетку, все источники финансирования, чтобы максимально эффективно им противодействовать».

Рискуя чужими жизнями

Осташко особо отметил, что, опубликовав полученную из Ливии информацию, Баданин подставил незаконно удерживаемых в Триполи россиян. Причем сделал это он намеренно.

«Конечно, раскрытая информация может отразиться на россиянах, которые были похищены в Ливии. Это и является целью работы «Проекта», Баданина и западных спецслужб. Они пытаются запугать тех граждан России, которые участвуют в представлении интересов нашей страны за ее пределами и на тех рынках, которые традиционно считались сферами влияния американцев и европейцев. Запугать пытаются в том числе и физически. Публикация «Проектом» подобных материалов — это прямое тому подтверждение».

Таким образом, появление в материале «Проекта» эксклюзивных данных — это не результат журналистской работы, а тщательно спланированная операция западных спецслужб по дезинформации и дискредитации России на международной арене.

Фонд защиты национальных ценностей намерен до победы бороться за своих сотрудников в Ливии. Для этого Фонд обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить, каким образом Роман Баданин и его «Проект» получили данные к информации, которую можно было добыть лишь незаконными методами.