ЛНР заявила о задержании причастного к терактам в Луганске сотрудника СБУ

Луганск, 13 сентября. Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщило о задержании агента Службы безопасности Украины, причастного к совершению терактов на территории республики в 2016-2017 года.

Сотрудники МГБ ЛНР сообщили, что агент СБУ причастен к четырем громким террористическим атакам. По информации правоохранительного ведомства, теракты были совершены на территории ЛНР в 2016-2017 годах.

Неизвестные подорвали установленный в парке Дружбы Народов монумент защитникам ЛНР «Они отстояли Родину» в ночь на 1 сентября 2016 года. Через 11 месяцев злоумышленники вновь устроили взрыв памятника.

В ноябре 2016 года сработало взрывное устройство рядом с памятником «Звезда Победы», установленным на эстакаде у железнодорожного вокзала Луганска. По данным МГБ ЛНР, для совершения подрыва было использовано безоболочное взрывное устройство мощностью порядка трех килограммов в тротиловом эквиваленте.

В сентябре два года назад сильный взрыв прогремел в центральной части Луганска. Злоумышленники произвели подрыв памятника воинам-десантникам у Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной. В результате взрыва была разрушена установленная на пьедестале боевая машина десанта.