Дочь Конева отреагировала на перенос памятника маршалу в Праге

Москва, 13 сентября. Дочь маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Ивана Конева Наталья отреагировала на перенос памятника маршалу в Праге и рассказала, что уважает решение пражских депутатов, но с определенными условиями.

О своем отношении к переносу монумента маршалу Коневу с городской площади Праги в один из музеев наследница героя СССР рассказала в интервью изданию «Политика Сегодня». Выяснилось, что дочь полководца не имеет ничего против такого решения.

«Я уважаю мнение чешской стороны. Они [депутаты] имеют на это право. Потому что ставил памятник чешский народ, чешское государство в 1980-е годы», — сказала Наталья.

Она отметила, что ключевую роль в этой ситуации для нее играет один момент: в каком именно музее будет решено разместить памятник маршалу. Наследница Героя СССР заявила, что не рассматривает вариант переноса памятника в музей тоталитаризма.

«Если это музей Второй мировой войны — это одна история. Если музей тоталитаризма, то я категорически возражаю. Если в Чехии хотят обсуждать историю нашего государства применительно к их точке зрения, что это тоталитарное государство, которое растоптало их свободу, я отказываюсь обсуждать. Потому что мой отец, прежде всего, проявил себя как полководец», — объяснила дочь маршала СССР.

В случае возникновения спорной ситуации с определением нового места размещения монумента нужно будет привлекать к обсуждению российские общественные организации, уверена Наталья.

«Наверное, эта дискуссия должна носить не узко-семейный характер, а общественные организации в нашей стране должны вмешаться. Они могли бы внести свою лепту в этот диалог, в понимание вещей. Потому что нам предстоит обсуждать в 2020 году 75-летие освобождения Европы от фашизма», — резюмировала Конева.

12 сентября члены районного совета Прага-6, в котором располагается памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, приняли постановление о его переносе в один из музеев, а на его месте решили установить мемориал освобождению Праги. Мера о переносе монумента связана с тем, что памятник маршалу Советского Союза в чешской столице неоднократно подвергался осквернению.

Ситуация с переносом монумента вызвала неоднозначные реакции со стороны политиков и общества. Российский МИД осудил решение Праги о переносе памятника Коневу в музей, назвав это решение циничным. Аналогичную позицию выразил и президент Чехии Милош Земан, который признал решение районных властей «позорным».