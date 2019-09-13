Киев начал информационную войну против Крыма и Донбасса на деньги США

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания завершил проект по расширению эфирного сигнала на территории Крыма, ДНР и ЛНР. Об этом на пресс-конференции в «Укринформе» сообщил член Нацсовета Сергей Костинский. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) выслушал «отчет об успехах» и задался вопросом — будут ли теперь почти 200 тысяч жителей Крыма и Донбасса слушать киевскую пропаганду?

«Главная наша технология, которая полностью обеспечивает вещание на неподконтрольных территориях, — это спутниковое вещание. Оно позволяет местным жителям смотреть все украинское телевидение, — с гордостью заявил Костинский. — Более сотни украинских телеканалов доступны им на спутниках Astra и Amos. Они полностью покрывают своим сигналом Крым, а также Донецкую и Луганскую области. Все они доступны крымчанам и дончанам, находятся в открытом доступе. Но мы намерены использовать все возможные технологии для того, чтобы обеспечить наших граждан доступом к украинскому телевидению и радио. Поэтому сейчас мы боремся за расширение эфирного вещания, поскольку у людей в Крыму и Донбассе есть привычка смотреть ТВ с помощью антенны».

Член Нацсовета добавил, что эфирное вещание телеканалов позволяет, «как минимум донести до граждан нашу точку зрения, а как максимум — информацию о том, что происходит в Донецкой и Луганской областях, в Крыму и вообще на Украине».

Эта фраза заставила корреспондента ФАН задуматься — способны ли жители Донбасса воспринять информационный посыл о том, что они сами же регулярно обстреливают свои дома и территории, столь любимый киевской прессой? Впрочем, у самих украинских журналистов и членов Нацсовета таких мыслей не возникало.

«Мы подготовили новый проект, который обеспечит проникновение цифрового телевизионного эфирного сигнала не только на подконтрольную Киеву часть территорий на линии соприкосновения, но и на неподконтрольную, — сообщил Костинский. — Полностью заглушить этот сигнал физически невозможно. Поэтому мы охватим полностью всю линию соприкосновения и частично — до 40 километров вглубь неподконтрольных территорий. На противодействие тамошних вещателей мы реагируем тем, что просчитываем дополнительные частоты — сейчас их уже 115. А также запускаем вещание новых радиостанций и новых телеканалов. Сейчас это единственная возможность обеспечивать там вещание».

Костинский отметил, что полностью покрыть украинским вещанием все неподконтрольные территории станет возможно только «тогда, когда она вернется под контроль правительства Украины» (то есть, видимо, никогда). Потому что эфирное вещание — это локальное вещание, когда сигнал распространяется на 40-50 километров и не более того.

По словам экс-замминистра информполитики Украины Эмине Джапаровой, на средства, предоставленные американским Агентством по международному развитию (USAID), уже установлены четыре новых передатчика аналогового телевидения — в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Сейчас идет сооружение двух телебашен в поселках Чаплынка и Чонгар (Херсонская область) и еще двух — в Попаснянском районе (Луганская область) и в городе Горняк (Донецкая область).

Телевизионные мачты будут передавать сигналы на районы ДНР и ЛНР, расположенные поблизости от линии разграничения, а также на северную часть Крыма. В Мининформполитики надеются, что жители этих регионов смогут смотреть пять украинских телеканалов: «UA: Первый», «UA: Культура», «UA: Крым», «UA: Херсон» и «UA: Донбасс». Сейчас, как сообщила Джапарова, на неподконтрольных территориях вещают телеканал UATV (финансируется из бюджета Мининформполитики), и радиостанция «Армия FM» Минобороны Украины.

На брифинге чиновников Мининформполитики и Нацсовета по ТВ и радиовещанию присутствовали и непосредственные заказчики этой информационной атаки на Крым и Донбасс. Главным из них был Джордж Кент — заместитель помощника секретаря Евразийского бюро при Госдепартаменте США.

В комментарии ФАН мистер Кент заявил: «Безусловно, русские — настоящие мастера пропаганды и различных информационных фейков. Единственным способом эффективно бороться с их влиянием на умы жителей Крыма и Донбасса является предоставление реальной информации, настоящих фактов. Поэтому мы помогаем Киеву выстраивать новую инфраструктуру вещания на границах неподконтрольных Украине территорий. Мы хотим, чтобы жители этих территорий не жили в «информационной пустыне», как сегодня, а получали только реальные факты того, что происходит на самом деле — и у них, и на самой Украине. В этом мы видим проявление настоящей демократии».

По мнению Кента, Украине нужно организовать полноценное противостояние пропаганде, которая затягивает граждан в так называемый «русский мир».

Впрочем, сами украинские эксперты не согласны с тем, что украинская информационная агрессия при поддержке США будет эффективной в Крыму и Донбассе. Так, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский напомнил, что еще в июле в офисе президента Владимира Зеленского анонсировали планы «побороться за умы» жителей неподконтрольных территорий. Но на деле там не имеют представления, как именно это нужно делать.

«Ранее Киев пытался развивать подобные медийные проекты, однако они не имели успеха у аудитории. В августе 2014-го медиахолдинг олигарха Игоря Коломойского «1+1 Медиа» запустил информационный канал Ukraine Today, который должен был «стать голосом страны на международное сообщество». Однако в апреле 2016 года он прекратил эфирное вещание. Главная причина закрытия Ukraine Today заключалась в чрезвычайно низких рейтингах, — напомнил киевский аналитик. — В 2017-м такая же судьба постигла еще один проект по «борьбе за умы» — социальную сеть Ukrainians, которая должна была стать альтернативой запрещенному Петром Порошенко сервису «ВКонтакте». В общей сложности эта соцсеть функционировала менее четырех месяцев».

По словам Погребинского, если у команды Зеленского есть желание «бороться за умы» русскоязычных граждан в Крыму и Донбассе, то для этого необходимо говорить на их языке.

«А это можно делать и без развития телевещания на неподконтрольные территории, — подчеркнул эксперт. — Если украинские каналы начнут свое вещание на неподконтрольных территориях, то маловероятно, что они выдержат конкуренцию с российскими каналами. Киев пытается применять методы информационно-психологической войны. А также хочет продвигать политическую пропаганду под видом развлекательного контента. Они наверняка будут рассказывать жителям неподконтрольных территорий, что единственная причина, почему они плохо живут — это политика России».

Погребинский уверен, что «наверняка будет демонстрироваться красивая картинка, как счастливые и богатые украинцы пользуются благами безвизового режима с Евросоюзом», хотя в реальности две трети украинцев живут за чертой бедности, а пятая часть даже голодает.

Вообще, считает Погребинский, вложения Киевом средств в пропаганду на русском языке — с точки зрения господствующей на Украине идеологии — это очевидный парадокс.

Тем не менее, Киев продолжит спонсировать новые медийные проекты, прогнозирует аналитик. Такой подход близок Зеленскому и его окружению, которое пробилось в большую политику из телевизионной среды и шоу-бизнеса. К тому же, деньги на такую информационную экспансию всегда готовы предоставить американцы — через подконтрольные им фонды вроде USAID.

«Президент Зеленский недаром «подтянул» во власть своих бывших коллег. Их сотрудничество может перейти в новый формат и сопровождаться «освоением» бюджетных средств на различные медийные кампании. И опыт предыдущих провальных проектов новые власти смущать не будет», — считает Погребинский.

По мнению эксперта, «и самому украинскому обществу сейчас не нужна новая порция антироссийской пропаганды, и тем более — «шоу с разоблачением». Украинцы искренне хотят прекращения войны, снижения тарифов ЖКХ и подъема экономики, уверен аналитик.