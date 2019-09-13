Эксперт по языку тела проанализировал отношения Собчак и Богомолова

Москва, 13 сентября. Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, свадьба которых состоялась 13 сентября, имеют все шансы построить крепкую семью, если каждый из них принимает свою роль в паре. К такому выводу пришел эксперт по лжи и жестам Илья Анищенко, который проанализировал отношения молодоженов.

Он изучил совместные фотографии Богомолова и Собчак и видеозаписи, на кадрах которых они запечатлены вместе. Анищенко считает, что в этой паре вся инициатива исходит со стороны телеведущей, что особенно, по его мнению, было заметно в выпуске программы «Осторожно, Собчак!» с участием Богомолова. Эксперт по языку тела обратил внимание, что Ксения постоянно и пристально смотрит на Константина, а особенно — на его губы.

«Как она улыбается, когда он изредка смотрит на нее, как заслушивается его умными и красивыми речами. Ксения испытывает явный дискомфорт, что на нее совсем не похоже: опытная телеведущая — и такой сильный стресс!» — сказал Илья Анищенко в комментарии изданию «7Дней.Ru».

Эксперт также заметил, что в этом выпуске программы Собчак не использовала нецензурную лексику, хотя прибегала к ней в интервью с другими героями. В видеозаписях, которые публикует пара в Instagram, Анищенко увидел закономерность: на кадрах телеведущая тянется к партнеру, тогда как как он смотрит в камеру. Если же говорить о фотографиях, то на снимках Собчак старается быть ближе к Богомолову и смотрит на него, тогда как он стоит прямо, «будто все это не имеет к нему отношения».

Анищенко пришел к выводу, что телеведущая давно и крепко влюблена в режиссера, тогда как он просто позволяет себя любить. При этом назвать Константина Богомолова бесчувственным сложно, подчеркнул эксперт.

«Он тоже испытывает чувства, не зря так уверенно говорит, прямо глядя в глаза Ксении, в интервью: «Остаток жизни потратишь на меня», и спокойно пишет о своей любви в соцсетях», — сказал Илья Анищенко.

Однако он призвал не забывать, что Богомолов — режиссер и человек творчества, а потому в принципе склонен к экспрессии и публичности. Тем не менее, у этой пары есть шанс построить хорошую и крепкую семью, если каждый из них примет свою роль в паре и не будет покушаться на личное пространство другого, резюмировал эксперт.

Как пишет «Газета.Ru», Ксения Собчак и Константин Богомолов расписались в Грибоедовском ЗАГСе, после чего пара обвенчалась. В числе приглашенных на свадьбу: певец Филипп Киркоров, телеведущий Владимир Познер, продюсер Яна Рудковская, модельер Валентин Юдашкин и другие знаменитости. Свидетелем со стороны невесты стал дизайнер Андрей Бартенев, известный неординарными и футуристичными нарядами. На церемонии бракосочетания звездной пары он появился в ярком и экстравагантном наряде, украшенном портретами девушки со светлыми волосами.