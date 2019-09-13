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Муж Заворотнюк покинул ледовое шоу из-за болезни жены

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Муж Заворотнюк покинул ледовое шоу из-за болезни жены

Москва, 13 сентября. Супруг звезды ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев ушел из ледового шоу «Руслан и Людмила» после ухудшения состояния жены, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

По информации портала Super,  Чернышева в спектакле заменили на другого фигуриста Алексея Рогова. Отмечается, что супруг актрисы не будет кататься в «Руслане и Людмиле» с пятницы.

Все свое время 48-летний фигурист проводит со своей супругой, у которой, как утверждают СМИ, диагностировали онкологическое заболевание.

«Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены», — приводит издание слова коллеги Чернышева.

В пятницу СМИ писали, что Заворотнюк попала в реанимацию одной из столичных клиник. Утверждается, что артистка находится в тяжелом состоянии в отделении нейрохирургии, рассматривается вопрос об операции. Однако концертный директор артистки Стас Христов опроверг эту информацию. По его словам, 48-летняя актриса расскажет о своем здоровьем в эфире одного из федеральных программ.

Слухи о тяжелой болезни знаменитости появились еще зимой. Подогревали эти сообщения и то, что Заворотнюк все реже стала выходить в свет.

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Источник: Super
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