Подросток в Кемерово с боем отобрал сумку у пенсионерки

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Кемерово, 13 сентября. Семнадцатилетний подросток ограбил пенсионерку в Кемерово, угрожая ей физической расправой, сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел вечером, когда гуляющий по улице студент техникума увидел старушку с сумкой. Парень решил, что перед ним легкая добыча.

Он пошел вслед за пенсионеркой и ухватился за сумку. Однако пожилая женщина не испугалась, она принялась вырывать имущество из рук вора, пишет «Газета Кемерова».

Парень сильно дернул сумку — женщина упала на колени. Он протащил пострадавшую несколько метров по земле, а затем отобрал у нее сумку и скрылся.

Старушка сообщила о происшествии в полицию, правоохранители задержали злоумышленника. Кемеровский суд приговорил парня к году лишения свободы условно.

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