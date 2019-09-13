Донбасс сегодня: жители Мариуполя проучили наглого морпеха ВСУ, СБУ «наехала» на разведку

Донбасс, 13 сентября. В связи с обстрелами украинской армии ранен мирный житель ДНР. ОБСЕ недосчиталась тяжелой техники ВСУ в местах хранения. В Мариуполе сильно избит украинский морской пехотинец. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Представительства Донецка и Луганска в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщают о 18 обстрелах территорий республик со стороны Объединенных сил Украины за сутки.

Из минометов и гранатометов обстреляны поселки Желобок, Фрунзе и Логвиново в ЛНР. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляны населенные пункты на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях ДНР.

В поселке Яковлевка осколочное ранение получил мужчина 1974 года рождения. В Ясиноватой обстрелами повреждено три дома, а в многострадальном Коминтерново на юге республики полностью сгорел жилой дом.

Самосуд над морпехом ВСУ

Разведка силовых ведомств ДНР подтверждает жалобы местного населения на неправомерные действия украинских силовиков, чьи преступления, в лучшем случае, грозят виновным в них воякам лишь дисциплинарным взысканием или штрафом. Поэтому пострадавшие мирные жители все чаще предпочитают устанавливать справедливость сами, без оглядки на правоохранительную систему Украины, которая покрывает «освободителей».

Как рассказал представитель оборонного ведомства ДНР Ринат Айгистов, командир взвода 36-й бригады морской пехоты ВСУ в одном из баров Мариуполя не пожелал оплачивать счет и заявил охранникам заведения, что его, как «истинного защитника» народа Украины, просто обязаны доставить домой. Само собой, морпех был в нетрезвом состоянии.

После отказа персонала выполнять пожелания бойца он начал угрожать посетителям оружием и совершил несколько выстрелов в воздух. Охранники были вынуждены успокоить «защитника» с применением физической силы. Позже «героя» передали патрулю военной полиции. Но характер повреждений морпеха свидетельствует о том, что сотрудники заведения как следует проучили «бойца». Он получил черепно-мозговую травму, которую, впрочем, как обычно, оформили как боевое ранение.

Операция СБУ

Офицер внешней разведки Украины был задержан с целью устранения конкурентов в сфере торговли оружием сотрудниками СБУ, сообщает представитель пресс-службы военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Разведчик был задержан в зоне проведения силовой операции в Северодонецке Луганской области. Подполковнику Саломатину объявлено подозрение в незаконном обороте оружия. Из его автомобиля сотрудниками СБУ были изъяты 40 гранат, пять снайперских винтовок, десять автоматов, три гранатомета и несколько тысяч патронов.

Видимо, война сама по себе уже не интересна силовым ведомствам Украины. Однако она продолжает приносить материальный доход. Поэтому все, кто имеет возможность заниматься продажей оружия, не хотят, чтобы им была создана конкуренция.