Путин, Эрдоган и Роухани обсудят поведение турок в Идлибе на встрече по Сирии в Анкаре

Российский лидер Владимир Путин планирует обсудить проблему Идлиба на грядущей встрече глав стран-гарантов сирийского урегулирования — Ирана, Турции и РФ. Об этом сообщает пресс-центр президента России. О других наиболее вероятных темах и возможных результатах этих переговоров читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Саммит состоится уже 16 сентября и пройдет в Анкаре. В пресс-службе Кремля также отметили, что другим важным вопросом, который будет стоять на повестке встречи, является ситуация в северо-восточной части Сирии, которая находится в оккупации США и подконтрольных им курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF).

Позже помощник российского президента Юрий Ушаков добавил, что Путин намерен, кроме того, поговорить со своими турецким и иранским коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани о развитии политического процесса в САР и гуманитарной обстановке в стране.

«Важным этапом на этом пути станет завершение формирования и запуск конституционного комитета, в соответствии с решениями Конгресса национального диалога Сирии в Сочи», — подчеркнул Ушаков.

Он заметил, что российская сторона по-прежнему придерживается той же позиции по САР, в основе которой лежит идея необходимости восстановления территориальной целостности и независимости страны, без которых она попросту не сможет достичь мира и стабильности. Также отмечается, что после совещания Путин, Роухани и Эрдоган вместе проведут пресс-конференцию по итогам встречи и сделают общее заявление.

Между тем ранее турецкий президент в интервью местному телеканалу NTV тоже заявил, что Идлиб станет главной темой грядущей встречи по Сирии на высшем уровне. Он также сообщил, что стороны во время переговоров обменяются мнениями относительно пунктов мониторинга Турции в САР и дальнейшего хода борьбы против террористов в арабской республике.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин заметил в комментарии для ФАН, что на деле Анкара, в отличие от России, далеко не так крепко придерживается ключевых принципов сирийского урегулирования — принципов суверенитета и целостности САР, и потому турки, скорее всего, будут продолжать попытки продвигать свои интересы на переговорах.

«Конечно, РФ напомнит Турции о сочинской сделке и будет настаивать на том, чтобы Анкара все-таки выполнила все взятые ею тогда на себя обязательства. То есть вновь скажет о необходимости разблокирования ключевых дорог Хама – Алеппо и Алеппо – Латакия, а также об отводе сил боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» от линии фронта. Турецкая сторона тем временем, наверняка, продолжит попытки полностью положить конец освободительным наступлениям Сирийской арабской армии (САА) на севере Хамы и на юге Идлиба, потому что она стремится закрепить статус-кво в регионе, прекратить операцию правительственных сил, чтобы через подконтрольные группировки сохранить влияние на этом направлении», — пояснил наш собеседник.

Соответственно, нестабильность в Идлибской зоне, кроме того, гарантирует туркам плотное участие в политическом урегулировании и придает им значительный политический вес в данном процессе. Это, в свою очередь, дает Анкаре возможность пытаться решать свои задачи на границе в САР за Евфратом и в Манбидже.