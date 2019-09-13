СМИ сообщили о реанимации Анастасии Заворотнюк. События дня. ФАН-ТВ

Верховная рада Украины распустила Центральную избирательную комиссию страны. Причем не частично, а в полном составе. Такое предложение на рассмотрение парламента внес президент Владимир Зеленский . За него проголосовал 341 депутат из 403. А причиной, как заявил глава государства, стала политическая ангажированность. О чем конкретно идет речь? Дело в том, что ранее ЦИК отказал в регистрации 20 кандидатам в депутаты. Сделал он это без каких-либо обоснований. А позже эти отказы оспорили в судах. В частности, комиссия не допустила к выборам соратника президента Александра Куницкого . Нашлись и противники сегодняшнего решения Верховной Рады. Представители партий «Европейская содидарность» и «Голос» в пух и прах раскритиковали роспуск комиссии. Депутаты выразили негодование, что каждый новый президент Украины приходит и меняет не правила, а людей.

Газовый скандал

14 сентября в 7 утра по московскому времени OPAL ограничит доступ «Газпрома». С этого момента российская компания не сможет использовать транзитные мощности газопровода на 90%, как это было ранее. Об этом сообщила пресс-служба оператора. А началось все с того, что Польша подала соответствующую жалобу, которую суд ЕС одобрил. Варшава уверена, что такие ограничения не оставят «Газпрому» никакого другого выхода кроме, как продолжить транзит газа через Украину. Ведь тогда наша страна не сможет в полной мере использовать газопровод «Северный поток — 2». Можно сказать, что так Польша решила спасти своего соседа от «газового голода». Как ранее сообщил министр энергетики России Александр Новак, Россия даст ответ на это решение, когда получит заключение юристов.

«Сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне и юристов компании «Газпром», и юристов министерства энергетики, поэтому мы прокомментируем эту ситуацию, как только будут даны соответствующие заключения», — подчеркнул глава ведомства.

Переговоры по газовому делу прпойдут в Брюсселе 19 сентября. Там российские юристы представят свой взгляд на решение суда.