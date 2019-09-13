Зеленский заявил, что говорить о выборах в Донбассе пока преждевременно

Киев, 13 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о выборах в республиках Донбасса пока преждевременно. По его словам, перед этим необходимо провести встречу в рамках «нормандского формата».

Во время совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, который транслировался на странице офиса президента Украины в Facebook, Зеленский заявил, что прокомментировать информацию о возможности проведения выборов в Донбассе он сможет только после того, как будут достигнуты договоренности в «нормандском формате», так как это является частью минских соглашений.

«Поэтому говорить преждевременно. У нас может быть только теоретический диалог. Условия все прописаны в минских договоренностях», — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, сначала необходимо решить «вопрос обмена людей», а также вопрос разведения сил. Только после этого, уточнил он, появится возможность говорить «о формате выборов».

«Если мы считаем, что Донбасс — это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству», — заявил Зеленский.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота в Киеве. В ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против республик Донбасса: ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами военной операции Киева стали более 13 тысяч человек. Украинские силовики продолжают обстрелы территорий Донбасса, несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии. При этом минские соглашения предполагают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны.