Президент ЦАР запустил несколько проектов развития в Бамбари

Бамбари, 13 сентября. Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера прибыл в город префектуры Уака Бамбари, где запустил несколько проектов развития.

Вместе с лидером ЦАР в Бамбари присутствовал глава парламента Республики Лоран Нгон Баба и премьер-министр страны Фирмин Нгребада. Вместе представители власти поучаствовали в запуске нескольких проектов развития.

В частности, они дали старт строительству учебного центра, приняли участие в закладке первого камня строительства городского автовокзала, а также поучаствовали в начале работ по асфальтированию 3-километровой дороги.

После этого президент, глава правительства и премьер-министр приступили к посадке уникальной травы под названием Juncao — засухоустойчивого китайского растения, субстрат которого позволяет выращивать грибы. Сама трава может быть использована в качестве альтернативы для кормления скота.

В Бамбари лидер ЦАР прибыл после того, как посетил расположенную на юге страны субпрефектуру Алиндао, где также запустил несколько проектов развития в различных областях.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года. Тогда в стране начались столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. Конфликт привел к гибели 6 тысяч человек, около миллиона жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

В августе 2018 года в Хартуме (столица Судана) прошли переговоры по вопросам разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР. В них приняли участие лидеры крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака». По итогам переговоров стороны подписали Хартумскую декларацию, в которой было объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР.

В МИД РФ отмечали, что Россия продолжит тщательное сопровождение процесса национального примирения в ЦАР.