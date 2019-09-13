Собчак объяснила, зачем принесла с Богомоловым цветы к памятнику Владимиру

Москва, 13 сентября. Телеведущая Ксения Собчак объяснила, зачем вместе со своим супругом Константином Богомоловым возложила цветы к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади.

Собчак опубликовала в Instagram снимок, на котором молодожены возлагают цветы к памятнику Владимиру Великому в Москве. Телеведущая объяснила, зачем они это сделали. Журналистка не оставила без внимания и допущенную супругом ошибку, мило процитировав ее.

Невеста напомнила о прекрасной традиции в Петербурге: после свадьбы новоиспеченные муж и жена приезжают к Медному всаднику, чтобы возложить цветы.

«И когда я спросила у Константина, а что принято у вас, в Москве? Он просто взял меня за руку, отвел к Владимиру и сказал: «Ложи сюда», — рассказала Собчак.

Подписчики звезды, конечно же, не смогли оставить без внимания эту ошибку режиссера.

«После «ложи» можно и на развод подавать», — пошутили они.

«Ложить только в штаны можно, все остальное кладут, — делятся советами пользователи. — Так моя первая учительница говорила, рекомендую запомнить».

«Боже, как тонко», — прокомментировали они.

Впрочем, нашлись и те, кто подшутили над россиянами, которые поспешили воспользоваться возможностью проявить свои знания

«Автобус с филологами без чувства юмора подъехал уже?» — ответили им на странице Собчак.

Напомним, Собчак и Богомолов поженились в пятницу 13-го. В ЗАГС они приехали на черном катафалке, но вскоре сменили транспорт на карету, отправившись на венчание в храм. Предполагается, что праздничный день закончится в ресторане «Боско», который расположен в торговом центре «Петровский пассаж».