Греф призвал готовиться к кризисам, связанным с падением цен на нефть

Москва, 13 сентября. Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к «новым кризисам», которые связаны с падением цен на энергоресурсы в мире. С этим заявлением он выступил на сессии Московского финансового форума.

«У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок у нас, на мой взгляд, впереди. Сырьевой шок под названием «снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире», — цитирует слова Грефа РИА Новости.

По мнению главы Сбербанка, развитие такого сценария может привести к «очень низким ценам на нефть», которые могут опуститься ниже 40 долларов за баррель. В связи с этим Греф призвал готовиться к новым рискам уже сейчас. По его словам, среди первоочередных задач — диверсификация экономики. Кроме того, Греф призвал «немедленно начинать эффективно работать».

Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на заявление главы Сбербанка.

«Греф и его подельники из либерального блока, конечно, знают толк в шоке. Однако риски для страны серьезно уменьшатся, если убрать наконец-то этих господ от рычагов управления национальной экономикой», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Согласно Бюджетному кодексу, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными. За их счет формируется Фонд национального благосостояния, задача которого — быть «подушкой безопасности» для бюджета.