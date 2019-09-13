США предоставили Украине оборудование для вещания в Донбассе

Киев, 13 сентября. Власти США предоставили Украине оборудование для того, чтобы организовать теле- и радиовещание в Донбассе. Об этом в пятницу сообщило посольство США в Киеве.

Представители иностранного диппредставителя подчеркнули, что речь идет о вещании как на украинскую часть Донбасса, так и на неподконтрольные территории, где проживает 2 млн человек.

«Мы поддержали недавние усилия наших украинских партнеров и предоставили высококачественное оборудование для вещания, которое обеспечит качественный украинский контент для более четырех миллионов жителей Украины на юге и востоке, — говорится в сообщении.

В посольстве уверены, что эта американская помощь позволит Украине объединиться и стать сильнее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева с Вашингтоном — прекрасные отношения. По его словам, Соединенные Штаты готовы предоставить Украине военную помощь на 390 млн долларов. Отметим, что украинские чиновники и ранее заявляли о необходимости организовать вещание на неподконтрольных районах Донбасса в «борьбе за умы» жителей юго-востока.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.