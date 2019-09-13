Виторгану в день свадьбы Собчак поручили заботу о сыне

Москва, 13 сентября. Актер театра и кино Максим Виторган опубликовал в день свадьбы своей бывшей супруги Ксении Собчак фотографию их сына Платона. Снимком артист поделился на своей странице в Instagram.

На фото сын Виторгана и Собчак сидит в кресле на заднем сидении автомобиля и греется в солнечных лучах, забавно щуря глаза. Первый муж журналистки подписал фото просто и лаконично: «Доброе утро!»

Многие интернет-пользователи спросили у Виторгана, едет ли Платон к матери на свадьбу, однако бывший муж знаменитой ведущей оставил этот вопрос без внимания. Поклонники предположили, что экс-мужу Собчак в день свадьбы журналистки поручили заботу о сыне.

«На свадьбу к маме?» — поинтересовался юзер с никнеймом varyanatali.

Впрочем, некоторые из поклонников Виторгана предположили, что Собчак решила не брать ребенка на свадьбу и отправить его к экс-возлюбленному.

«У мамки свадьба... значит, идем к папке», — написал пользователь с ником anka_kravchuk.

Напомним, в пятницу журналистка Ксения Собчак вышла замуж во второй раз. В этот раз она связала себя узами брака с популярным театральным режиссером Константином Богомоловым. После церемонии в Грибоедовском ЗАГСе молодожены обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Ранее журналистка показала свое подвенечное платье стоимостью порядка 500 тысяч рублей, сообщил РИАМО. По информации прессы, вся свадьба обойдется паре примерно в 16 миллионов рублей.

Виторган и Собчак поженились в феврале 2013 года, сообщила Deita.ru. Еще осенью прошлого года стали появляться слухи о разладе в отношениях пары, весной чета подтвердила, что давно живет раздельно.