Москва, 13 сентября. Украина может вновь воссоединиться с Крымом, если сама войдет в состав России. Об этом в пятницу заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение», — пояснил он РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что сами украинцы уже давно поняли, что в ином другом случае ждать «возвращения» Крыма не стоит. Цеков полагает, что объединение Украины с Россией — это самый реалистичный вариант, поскольку границы будут стерты, и вопрос территориальной принадлежности полуострова решится сам собой.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен бороться за Крым «не только словами». По его словам, у Киева есть «несколько идей» относительно «решения крымского вопроса», однако детали уточнять не стал.

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ сказала, что судьбу Крыма до Зеленского уже решили жители полуострова, когда проголосовали за воссоединение с Россией. Она подчеркнула, что президенту Украины не стоит винить себя за «делишки» предшественников, однако и обольщаться на счет Крыма тоже не стоит. Никаких перспектив у Киева в этом вопросе нет.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.