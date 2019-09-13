Протоиерей Димитрий Смирнов пристыдил Собчак за эпатажную свадьбу

Москва, 13 сентября. Для Ксении Собчак отсутствуют категории «нравственное-безнравственное», ее главная цель — эпатаж. Об этом заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, комментируя необычную свадьбу телеведущей и ее возлюбленного режиссера Константина Богомолова.

Священнослужитель Русской православной церкви прокомментировал «Царьграду» свадебные ритуалы скандальной Ксении Собчак и пристыдил телеведущую за ее действия.

Смирнов заявил, что для Ксении Анатольевны отсутствуют такие категории, как «нравственное-безнравственное». По мнению священнослужителя, главное да нее — это скандальность, именно поэтому она слепо выходит за рамки понятий о приемлемом и неприемлемом, делая все для того, чтобы как можно сильнее эпатировать публику.

В ходе беседы Смирнов вспомнил об известном отце ведущей и отметил, что «благодаря» его дочери фамилия «Собчак» сегодня звучит не в благоприятном контексте.

«Папа в очередной раз в гробу перевернется. Она же несчастье и позор своих родителей, — уверен протоиерей Димитрий Смирнов. — Уже давно первого мэра Санкт-Петербурга забыли, а благодаря дочке фамилия его звучит, но в таком самом виде, можно сказать, интересном для большинства».

Руководитель религиозной редакции телеканала «Царьград» Михаил Тюренков также прокомментировал особенности свадебного церемониала молодоженов Собчак и Богомолова и высказал свою позицию по поводу венчания. Напомним, для первого в своей жизни венчания нерелигиозная Ксения Собчак демонстративно выбрала неподходящую и «дьявольскую» дату — пятницу, 13 сентября. Многим, в том числе Тюренкову, это показалось кощунством.

«Крестить и венчать категорически недопустимо не только безбожников, но и просто нецерковных людей, не ступивших на путь воцерковления, — напомнил он. — И странно, когда священники не боятся творить такие беззакония».

Сегодня экс-телеведущая скандального телепроекта «Дом-2», журналист и политический деятель Ксения Собчак вышла замуж и обвенчалась с режиссером Константином Богомоловым. 13 сентября этого года телеведущая назвала главным днем и заявила, что готова к нему.