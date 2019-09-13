Волочкова рассказала, почему отказалась прийти на «вакханалию» Собчак и Богомолова

Москва, 13 сентября. Известная балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не пошла на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Она считает, что не стоит участвовать «в этой вакханалии».

В пятницу 13 журналистка Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Молодожены проехались после регистрации в катафалке и сделали фотографии в нескольких локациях в Москве.

Волочкова заявила, что не хотела идти на свадьбу к «предательнице» Собчак, которую она пустила в свой дом для съемок шоу. А та установила скрытые камеры в бане и заглядывала в шкафы.

«И после этой подлости она меня приглашает на свою свадьбу», — сказала балерина, ее слова передает KP.Ru.

Она добавила, что простила телеведущую и думала пойти на торжество. Но Собчак попросила станцевать на ее мероприятии «танец умирающего лебедя».

А Богомолов настаивал на том, чтобы появление Волочковой на сцене было смешным. Балерина была категорически против.

Волочкова добавила, что эта свадьба будет использоваться как пиар-ход. Поэтому многие известные люди отказались от участия. Она обвинила Собчак в том, что «эти инсинуации с пиаром» происходят последние 20 лет.

«Пригласительные в стиле рабочего и колхозницы, безумная дата торжества. Я не хочу в этой вакханалии участвовать», — сказала балерина.

При этом она призналась, что ее свадьба тоже была шоу, но красивым и хорошо продуманным. Венчание, катафалк и прочую странную атрибутику нельзя было смешивать, уверена Волочкова.

Ранее сообщалось, что экстравагантный модельер Бартенев стал свидетелем на свадьбе Собчак. Он пришел в костюме многоликой женщины. Поклонники неоднозачно отреагировали на его новый образ.