Латвийский банк требует от Киркорова более 650 тысяч евро долга

Москва, 13 сентября. Латвийский банк ABLV требует от певца Филиппа Кирокорова выплатить долг в размере 651 тысяча рублей. Организация подала гражданский иск в Таганский суд Москвы.

Истец пояснил, что Киркоров выступает заемщиком в латвийском банке. Поручителем по кредитному договору российского исполнителя с ABLV выступила компания музыканта ООО «Филипп Киркоров продакшн».

«Латвийский банк требует взыскать с Киркорова 651 тысячу евро основного долга по ипотечному кредиту, — рассказала пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина. — Штраф, неустойка и проценты будут окончательно уточнены истцом в ходе судебного разбирательства».

Предварительной слушание в суде по иску о долге Киркорова назначено на 1 октября в 10.00 часов по московскому времени.

Это не единственное дело против Киркорова, которое будут рассматривают в Таганском суде, передают СМИ. Бизнесмен требует от артиста более 7,5 миллиона рублей компенсации. Известно, что предприниматель оказывал исполнителю услуги ремонта дома в Одинцовском районе. По данным агентства «Москва», Федеральная налоговая служба заблокировала счета артиста в Сбербанке и «СДМ-Банке». Однако генеральный директор музыканта Геннадий Рыбак опроверг информацию, заявив, что это «журналистская утка».

В начале сентября певица и бывшая супруга артиста Алла Пугачева поделилась с поклонниками фотографией необычного дерева, которое она сфотографировала на отдыхе. Подписчики Примадонны в Instagram усмотрели схожесть пальмы с нарядами Киркорова.