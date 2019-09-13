Главные новости 13 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 13 сентября.

Украинец Павел Гриб, освобожденный в России в ходе обмена заключенными, объяснил, почему не пожал руку президенту Украины. Освобожденный украинец объяснил, почему не пожал руку Зеленскому.

Россиянин Кирилл Терешин, известный также как «Руки-базуки», рассказал, что врачи отказались делать ему операцию. Российские врачи отказались делать операцию «синтоловому качку».

Судьба и смерть Игоря Малашенко — пример того, что случилось с перестроечной элитой на их пути от «вершителей дум» к забвению. Патентованный изменник Малашенко: от всесильного директора НТВ до мужа Божены.

Политолог Владимир Брутер выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский вскоре сменит руководство «Нафтогаза». Россия должна занять более жесткую позицию по «украинскому газу», считает эксперт.

Киевляне недовольны состоянием пригородных электропоездов. Возмущенные жители Киева заблокировали движение электропоезда.

СМИ сообщили о резком ухудшении состояния актрисы Анастасии Заворотнюк. У Заворотнюк начался отек мозга.

Дипломат и участник комитета спецслужб Израиля Яков Кедми рассказал о самом громком провале разведки США. Кедми рассказал о самом громком провале американских спецслужб.

Пловчиха Лариса Ильченко назвала неправомерной дисквалификацию американской коллеги Уиллис за излишне открытый купальник. Ильченко прокомментировала дисквалификацию пловчихи США за откровенный купальник.

Судьи чемпионата по плаванию на Аляске лишили победы американскую спортсменку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника. Пловчиху лишили победы в США из-за слишком открытого купальника.

Алексей Навальный в срочном порядке покинул Россию после обысков в его штабах по всей стране. Навальный сбежал из России после обысков в штабах «ФБК».