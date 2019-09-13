Малькевич заявил о связях ливийских террористов, ЦРУ и «Проекта» Ходорковского

Москва, 13 сентября. Так называемое расследование ресурса «Проект.Медиа» о задержании россиян в Ливии указывает на его связи с террористами африканской страны и американской разведкой. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Ранее основатель «Проект.Медиа» Роман Баданин опубликовал на своем ресурсе материал, в котором в очередной раз попытался обвинить Россию во «вмешательстве» в дела стран Африки. Отдельное внимание он уделил социологу ФЗНЦ Максиму Шугалею и его переводчику Самеру Суайфану, которые были захвачены в Ливии весной 2019 года. Фонд защиты национальных ценностей обнаружил, что в этом «расследовании» были использованы первичные данные из рабочих вариантов социологических исследований, которые хранились только на личном компьютере Максима Шугалея и нигде ранее не публиковались. Ноутбук у социолога забрали при задержании в Ливии.

Александр Малькевич подчеркнул: это значит, что фактически сотрудники «Проект.Медиа» могли получить информацию либо от работающих в Ливии спецслужб зарубежных государств, которые допрашивали российских социологов, либо напрямую от террористов, похитивших сотрудников Фонда.

«Никаким другим образом данные файлы не могли оказаться в руках «расследователей». Таким образом, выстраивается четкая цепочка партнеров: «ливийские террористы — работники ЦРУ — связанное с Ходорковским пропагандистское издание». Любопытный триумвират!» — заявил глава Фонда защиты национальных ценностей.

Малькевич отметил, что по вине сотрудников «Проекта» Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в опасности. Опубликованные ресурсом заявления террористы могут использовать для выдвижения новых необоснованных обвинений в адрес социологов.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей обратился к правоохранительным органам России с просьбой проверить информацию о возможной причастности «Проект.Медиа» к задержанию россиян в Ливии. Фонд просит провести проверку и допросить сотрудников «Проект.Медиа», «Центра Досье» и других причастных к «расследованию» лиц.

Еще один российский социолог, Александр Прокофьев, который тоже работал в Ливии и чудом сумел избежать похищения, подтвердил, что обнародованные «Проектом» оригинальные материалы исследований хранились только на личном компьютере Шугалея.

Ресурс «Проект» появился в 2018 году. Его основателем является бывший главред «Дождя» Роман Баданин. При этом известно, что Баданин получает финансирование для своего медиа из фондов «Открытого общества» Джорджа Сороса и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского, о связях которых с американской и британской разведками давно известно.

Напомним, Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали на территории Ливии в мае 2019 года. В африканской стране российские специалисты занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке.