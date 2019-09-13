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Путин поручил проверить работу чиновников по развитию территории Байкала

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Путин поручил проверить работу чиновников по развитию территории Байкала

Москва, 13 сентября. Российский президент Владимир Путин дал ряд поручений по охране и развитию озера Байкал, говорится на сайте Кремля. Поручения адресованы, в частности Генпрокуратуре, МВД и ФСБ.  

Перечень поручений дан по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению Байкала и его экологическому оздоровлению.

Глава российского государствам поручил ведомствам и надзорным органами проверить исполнение законодательства по охране Байкала, в том числе рассчитанной до 2020 года федеральной целевой программы по Байкалу. Проверка затронет, как отметили в Кремле, работников организаций и должностных лиц, исполнительных властей всех уровней, включая контрольно-надзорные органы.

Путин также потребовал оценить проведение неотложных селезащитных и противопаводковых работ, деятельность по включению в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде и организацию туризма.

Ответственным за выполнение поручения назначены генеральный прокурор России Юрий Чайка, глава МВД России Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников. Доклад они должны представить президенту России до 1 марта следующего года.

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Источник: Пресс-служба президента России
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