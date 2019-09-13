Путин поручил решить проблему с долгами пострадавших от паводка жителей Приморья

Москва, 13 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать вопрос реструктуризации долгов по кредитам у жителей Иркутской области, которые пострадали в результате паводка. Соответствующее поручение появилось на сайте Кремля.

«Совместно с Центральным банком РФ проработать вопрос с кредитными организациями о реструктуризации кредиторской задолженности граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области», — говорится в документе.

Ответственными за исполнение назначены вице-премьер Виталий Мутко и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. О своей работе они должны отчитаться до 1 ноября.

Кроме того, правительство при формировании бюджета на следующий год должно предусмотреть расходы на восстановление жилья, а также социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры пострадавших от наводнения районов Приморья.

Властям Иркутской же области предписывается разработать план экономического развития подтопленных районов и привлечь инвестиции крупных компаний.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин встретился с жителями города Тулун Иркутской области, которые потеряли свои дома из-за разгула стихии. Глава государства пообещал им, что режим ЧС не будет снят до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Тогда из-за паводка, вызванного сильными дождями, погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Половодье привело к подтоплению более 100 населенных пунктов, затопленными оказались около 11 тысяч домов, 49 дорог.