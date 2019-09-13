Шпрыгин удивился «непонятному» решению ФИФА об отстранении от футбола

Москва, 13 сентября. Решение ФИФА об отстранении от любой связанной с футболом деятельности удивило бывшего члена исполкома Российского футбольного союза (РФС) и основателя Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Я сам узнал об этом буквально полчаса-час назад. Для меня это стало неожиданностью. Я пока только прочитал эту новость на сайте ФИФА. Там сказано, что Шпрыгина мы тоже уведомили. Но у меня нет ничего на email. Видимо, они отправили на рабочий адрес ВОБ, а у меня к нему доступа нет. Как мне перешлют, я прочитаю и смогу что-то прокомментировать. Пока я из их сообщения только понял, что за какой-то пост в соцсети», — сообщил Шпрыгин.

Экс-глава ВОБ отметил, что перед любыми следующими действиями ему необходимо всецело изучить юридическую сторону вопроса.

«Это прилетело в пятницу вечером и пока сложно что-то сказать», — пояснил он.

Сооснователь Всероссийского объединения болельщиков, спортивный журналист Андрей Малосолов в разговоре с ФАН тоже затруднился пояснить, с чем именно может быть связано такое наказание для Шпрыгина.

«Александр входил в комитеты по безопасности РФС, контактировал по этим вопросам с ФИФА и УЕФА при подготовке чемпионата мира и других мероприятий, в тех же матчах сборной России. Поэтому, как я предполагаю, ФИФА и взялась расследовать какие-то там высказывания. Но мне сейчас сложно что-то прокомментировать», — сказал собеседник агентства.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, бывший член исполкома РФС Александр Шпрыгин признан виновным в нарушении статьи 22 этического кодекса ФИФА (дискриминация и диффамация) и дисквалифицирован на два года на национальном и международном уровнях. Также Шпрыгин оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков. Решение вступило в силу 13 сентября.

Расследование в отношении Шпрыгина было начато в связи с его заявлениями в СМИ и социальных сетях в 2014 и 2015 годах.