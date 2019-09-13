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Синоптики рассказали о холодных выходных в европейской части России

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Синоптики рассказали о холодных выходных в европейской части России

Москва, 13 сентября. Синоптики обещают похолодание в европейской части страны после долгого бабьего лета. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Поволжье и на Урале станет пасмурно, температура воздуха опустится до климатической нормы. В пятницу на многие регионы России будет влиять североатлантический циклон.

По словам Евгения Тишковца, почти на всей территории России ожидается наступление осени. Такая погода продержится не менее двух недель.

В Вологодской, Костромской и Ярославской областях похолодает до 15 градусов. Нулевая температура будет в Коми, Пермском крае. Солнечная погода придет только в Оренбургскую область, Краснодар, Самару и Саратов.

Спасатели напоминают, что в Ульяновской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за пожаров, пишет ТАСС. Ранее РИАМО сообщило, что в выходные в российской столице будет холодно и дождливо.

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