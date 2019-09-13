Реальная война России и Украины закончилась бы раньше, чем Трамп написал в Twitter

Если бы Украина объявила России войну, то российская армия закончила ее на польской границе через четыре дня, и без применения ядерного оружия. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Объявить войну России

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сделал очередное одиозное заявление. Например, он назвал Украину «страной-пацифистом».

По его словам, Украина никак не может объявить войну Российской Федерации, поскольку у Москвы имеется «второй в мире ядерный потенциал». Так, он считает, что если бы войска НАТО в 2014 году вторглись на полуостров Крым, то Россия могла «применить ядерное оружие».

Кроме того, в своем заявлении Александр Турчинов добавил, что для Украины важной задачей является укрепление военной составляющей. По его словам, Киев будет ждать, «когда в России наступят проблемы, больше чем те, которые были у СССР в конце его существования».

«Именно тогда мы освободим Крым и не только», — заявил Турчинов.

«Война закончилась бы на польской границе»

Как отметил Дмитрий Родионов, Александр Турчинов только недавно обзавелся приставкой «бывший» в своем статусе. На Украине бывшие министры, бывшие генералы, бывшие сотрудники СБУ очень любят рассуждать на тему войны с Россией, «возврата» Крыма и Донбасса, а заодно еще и Кубани с Ростовской областью, создании ракеты, которая сотрет с лица Земли Москву и прочие глупости.

«Они на пенсии, и им все равно нечем заняться, а внимание к своей скромной персоне надо привлекать. Тем не менее Турчинов действительно вошел в историю как человек, развязавший войну. На написание мемуаров остатка жизни не хватит. И, конечно, в них он будет нести пропагандистскую чушь о реальной войне с Россией, оправдываясь, что официально войну не объявили только из-за наличия у Москвы ядерного оружия. Всем понятно, что ее и так бы не объявили, даже если бы у России не было ядерного оружия. Даже обычного хватило бы, чтобы эту войну закончить на польской границе через три, максимум, четыре дня», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, Турчинову нужна красивая «легенда». Он привел в пример версию, что майданные власти и с Донбассом то не горели желанием воевать.

«Они были готовы отпустить и Крым, и Донбасс и всю Новороссию. А затем спокойно строить свою новую страну без «ватных» регионов, которые им бы только мешали. Но вмешались американцы, которым война нужна была позарез. Впрочем, американцы тоже понимали, что реальная война Украины с Россией закончится гораздо раньше, чем президент США успеет написать пост в Twitter, осуждающий «российскую агрессию». Им нужна была вялотекущая война на долгие годы, не ослабевающий рычаг напряженности у границ России. Они ее получили. И был ли Турчинов просто исполнителем, поставившим закорючку под приказом о начале «АТО» или неким «злым демоном» майданного переворота — никакого значения уже не имеет. Проблема в том, что с уходом турчиновым майданная мифология никуда не делась. Она будет продолжать развиваться, что делает практически невозможным налаживание отношений между нашими странами в обозримом будущем», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому Киев пытается заручиться поддержкой США против России, поскольку Германия и Франция устали от Украины. Поэтому дальше обмена пленными «Минск» в ближайшей перспективе никуда не сдвинется.