Запад вмешался в выборы РФ. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Газовый скандал в ЕС
ОPAL в опале: в Евросоюзе набирает обороты газовый скандал. Старый свет, как бес ладана, испугался российской монополии на рынке голубого топлива. Суд ЕС спешно лишил «Газпром» права на 100%-е использование трубопровода OPAL. В этом вопросе европейское правосудие встало на сторону нашей «заклятой подруги» Польши. Следом и Германия заявила, что «Газпром» должен сократить транспортировку по OPAL до половины транзитной мощности. Так соратники незалежной якобы спасают ее от «газового голода». 31 декабря под бой курантов истекает срок договора о транзите нашего голубого топлива через Украину. Но до «Голубого огонька» Киев затягивать вопрос не желает. Ограничение в эксплуатации газопровода OPAL вынудит российского гиганта сократить использование «Северного потока». А это, вероятно, не позволит полностью отказаться от транспортировки газа по территории незалежной. В Госдуме такое решение европейского суда сочли ангажированным.
«Это проявление политики двойных стандартов, и то, что в нее втягивают призванные быть независимыми европейские судебные инстанции, огорчает. Уверен, и российские, и немецкие компании и институты, которых касается это решение, после всесторонней оценки его юридических и коммерческих последствий найдут возможности его оспорить, и рано или поздно введенные ограничения будут сняты», — убежден председатель комитета по энергетике Государственной Думы РФ Павел Завальный.
Россия и Украина обменялись пленными
Лед тронулся: похоже, началась долгожданная «разморозка» отношений Москвы и Киева. О политической «оттепели» говорили по телефону коллеги и тезки — Путин и Зеленский. Повод для острожного оптимизма весомый — обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35». Самолеты прибыли в обе столицы некогда братских государств синхронно. Среди освобожденных — узник режима Порошенко Кирилл Вышинский, главный редактор РИА Новости Украина. За абсурдное обвинение в госизмене, а по сути, за свободу слова журналист просидел в киевских застенках 413 мучительных дней. В списках с другой стороны в числе прочих — 24 моряка, устроивших вызывающую провокацию в Керченском проливе, и «сам себе режиссер» терактов Олег Сенцов. Обмену пленными между Россией и Украиной рукоплещет весь мир. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это решающим шагом для восстановления диалога между странами, немецкий канцлер Ангела Меркель — сигналом надежды на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом. Историческое событие также поприветствовали в НАТО. Свой «лайк» в Twitter по традиции поставил президент США Дональд Трамп.
«Россия и Украина только что обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!», — отметил американский лидер.
За этим гигантским шагом, как ожидается, последует и другой: Владимир Зеленский уже анонсировал продолжение истории. Ведь еще в июле омбудсмены обеих стран по правам человека Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками заключенных — насчитали почти 200 человек. Вот и в российском МИД уверены: это только начало.
«Несмотря на то, что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды. Конкретные шаги — лучший алгоритм действий», — заключила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Вмешательство Запада в выборы в России
Вмешательство в выборы. Набившая оскомину фраза звучала на этой неделе не из уст разоблачителя Мюллера. И речь шла вовсе не о крепкой руке Кремля, усадившей на «трон» президента Трампа. Наоборот, это наши «херувимоподобные» поборники западных ценностей отметились на российских выборах. Оказалось, что вездесущим сеятелям заокеанской демократии ни «день тишины», ни законы о проведении голосования не писаны. Пока россияне выбирали губернаторов и депутатов, американские соцсети в открытую, ничтоже сумняшеся дурили народ. Накануне и, собственно, 8 сентября Facebook и Google беззастенчиво заплевали всемирную сеть политической рекламой и сляпанными на скорую руку фейками. Интернет-атака стала продолжением уличного беснования проплаченной Западом несистемной оппозиции, провалившей свой «штурм» Мосгордумы.
«Их совершенно ясно предупредили, что если на их ресурсах в эти дни появится политическая реклама, то Россия это расценит как иностранное вмешательство и воспрепятствование выборам. И что сделал Google, да и не только? Они фактически подтерлись предупреждением Роскомнадзора, чему есть неопровержимые доказательства», — возмущен председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
Как заявил заместитель главы ЦИК нашей страны Николай Булаев, рекламное недержание соцсетей в единый день голосования — явное вмешательство во внутренние дела России. А за нарушение законодательства придется держать ответ. Специальная комиссия проведет собственное расследование по этому факту. И к провальному расследованию Мюллера оно не будет иметь ни малейшего отношения.
Встреча Путина и Нетаньяху
Третья встреча за год. Президент России и премьер-министр Израиля провели конструктивные переговоры в Сочи. По словам Биньямина Нетаньяху, отношения между нашими странами никогда не были столь крепкими. Ведь между ними, как поэтично выразился премьер, есть «естественный живой мост» — более миллиона русскоязычных израильтян. Как сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, в ходе рабочей встречи лидеры государств обсудили урегулирование в Сирии и условились продолжить диалог по военной линии.
«Из международной проблематики основное внимание уделили положению на Ближнем Востоке и Севере Африки с упором на сирийское урегулирование. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подробно изложил озабоченности по поводу угроз своей безопасности, которые Израиль ощущает. Договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных – он хорошо развивается. С обеих сторон была выражена поддержка такого рода усилиям», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Грядущий год для Москвы и Тель-Авива юбилейный. Израильская сторона пригласила российского президента на 75-летие освобождения Освенцима. Мы в свою очередь ждем руководителей Израиля на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади.
«Мы никогда не забудем тот огромный вклад, который внесли российский народ и российская армия в победу над фашистской Германией. Я это всегда подчеркиваю, при каждой возможности, в каждом месте, и это справедливо, это правда», — премьер-министр Израиля.
Увольнения в США и Японии
Идеологических союзников — США и Японию — захватила эпидемия увольнений на самом высшем уровне. Звезда реалити-шоу «Кандидат» Дональд Трамп решил тряхнуть стариной и вновь произнес свою сакраментальную фразу: «Вы уволены!». На сей раз под раздачу попал не кто иной, как советник по национальной безопасности Джон Болтон, уже четвертый за непродолжительный трамповский срок. Взболтнул ли Болтон лишнего или просто не угодил американскому президенту, хозяин Белого дома не уточнил. Лишь сослался на множественные разногласия с прожженным «ястребом» по самым разным, в том числе принципиальным вопросам. Возможно, теперь внешняя политика Штатов не будет столь агрессивной и безапелляционной. Отставка Болтона — внутреннее дело Штатов. Так Кремль в лице Дмитрия Пескова отреагировал на внезапное увольнение «агента национальной безопасности». В Японии вообще не стали мелочиться, и распрощались с правительством практически в полном составе. Если в ходе кадровых перестановок в кабмине год назад многие министры сохранили свои посты, сейчас на прежних позициях остались лишь генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга и министр финансов Таро Асо. Кстати, единомышленники премьер-министра страны Восходящего солнца. Сам Синдзо Абэ по коллегам горевал недолго: «чертова дюжина» новых членов правительства поспешила занять еще тепленькие кресла уже в день отставки своих предшественников.