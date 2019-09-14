Запад вмешался в выборы РФ. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Газовый скандал в ЕС ОPAL в опале: в Евросоюзе набирает обороты газовый скандал. Старый свет, как бес ладана, испугался российской монополии на рынке голубого топлива. Суд ЕС спешно лишил «Газпром» права на 100%-е использование трубопровода OPAL. В этом вопросе европейское правосудие встало на сторону нашей «заклятой подруги» Польши. Следом и Германия заявила, что «Газпром» должен сократить транспортировку по OPAL до половины транзитной мощности. Так соратники незалежной якобы спасают ее от «газового голода». 31 декабря под бой курантов истекает срок договора о транзите нашего голубого топлива через Украину. Но до «Голубого огонька» Киев затягивать вопрос не желает. Ограничение в эксплуатации газопровода OPAL вынудит российского гиганта сократить использование «Северного потока». А это, вероятно, не позволит полностью отказаться от транспортировки газа по территории незалежной. В Госдуме такое решение европейского суда сочли ангажированным. «Это проявление политики двойных стандартов, и то, что в нее втягивают призванные быть независимыми европейские судебные инстанции, огорчает. Уверен, и российские, и немецкие компании и институты, которых касается это решение, после всесторонней оценки его юридических и коммерческих последствий найдут возможности его оспорить, и рано или поздно введенные ограничения будут сняты», — убежден председатель комитета по энергетике Государственной Думы РФ Павел Завальный.

Россия и Украина обменялись пленными Лед тронулся: похоже, началась долгожданная «разморозка» отношений Москвы и Киева. О политической «оттепели» говорили по телефону коллеги и тезки — Путин и Зеленский. Повод для острожного оптимизма весомый — обмен заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35». Самолеты прибыли в обе столицы некогда братских государств синхронно. Среди освобожденных — узник режима Порошенко Кирилл Вышинский, главный редактор РИА Новости Украина. За абсурдное обвинение в госизмене, а по сути, за свободу слова журналист просидел в киевских застенках 413 мучительных дней. В списках с другой стороны в числе прочих — 24 моряка, устроивших вызывающую провокацию в Керченском проливе, и «сам себе режиссер» терактов Олег Сенцов. Обмену пленными между Россией и Украиной рукоплещет весь мир. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это решающим шагом для восстановления диалога между странами, немецкий канцлер Ангела Меркель — сигналом надежды на урегулирование конфликта между Москвой и Киевом. Историческое событие также поприветствовали в НАТО. Свой «лайк» в Twitter по традиции поставил президент США Дональд Трамп. «Россия и Украина только что обменяли большое количество заключенных. Очень хорошая новость, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляем обе страны!», — отметил американский лидер. За этим гигантским шагом, как ожидается, последует и другой: Владимир Зеленский уже анонсировал продолжение истории. Ведь еще в июле омбудсмены обеих стран по правам человека Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками заключенных — насчитали почти 200 человек. Вот и в российском МИД уверены: это только начало. «Несмотря на то, что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды. Конкретные шаги — лучший алгоритм действий», — заключила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Вмешательство Запада в выборы в России Вмешательство в выборы. Набившая оскомину фраза звучала на этой неделе не из уст разоблачителя Мюллера. И речь шла вовсе не о крепкой руке Кремля, усадившей на «трон» президента Трампа. Наоборот, это наши «херувимоподобные» поборники западных ценностей отметились на российских выборах. Оказалось, что вездесущим сеятелям заокеанской демократии ни «день тишины», ни законы о проведении голосования не писаны. Пока россияне выбирали губернаторов и депутатов, американские соцсети в открытую, ничтоже сумняшеся дурили народ. Накануне и, собственно, 8 сентября Facebook и Google беззастенчиво заплевали всемирную сеть политической рекламой и сляпанными на скорую руку фейками. Интернет-атака стала продолжением уличного беснования проплаченной Западом несистемной оппозиции, провалившей свой «штурм» Мосгордумы. «Их совершенно ясно предупредили, что если на их ресурсах в эти дни появится политическая реклама, то Россия это расценит как иностранное вмешательство и воспрепятствование выборам. И что сделал Google, да и не только? Они фактически подтерлись предупреждением Роскомнадзора, чему есть неопровержимые доказательства», — возмущен председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Как заявил заместитель главы ЦИК нашей страны Николай Булаев, рекламное недержание соцсетей в единый день голосования — явное вмешательство во внутренние дела России. А за нарушение законодательства придется держать ответ. Специальная комиссия проведет собственное расследование по этому факту. И к провальному расследованию Мюллера оно не будет иметь ни малейшего отношения.

Встреча Путина и Нетаньяху Третья встреча за год. Президент России и премьер-министр Израиля провели конструктивные переговоры в Сочи. По словам Биньямина Нетаньяху, отношения между нашими странами никогда не были столь крепкими. Ведь между ними, как поэтично выразился премьер, есть «естественный живой мост» — более миллиона русскоязычных израильтян. Как сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, в ходе рабочей встречи лидеры государств обсудили урегулирование в Сирии и условились продолжить диалог по военной линии. «Из международной проблематики основное внимание уделили положению на Ближнем Востоке и Севере Африки с упором на сирийское урегулирование. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подробно изложил озабоченности по поводу угроз своей безопасности, которые Израиль ощущает. Договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных – он хорошо развивается. С обеих сторон была выражена поддержка такого рода усилиям», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Грядущий год для Москвы и Тель-Авива юбилейный. Израильская сторона пригласила российского президента на 75-летие освобождения Освенцима. Мы в свою очередь ждем руководителей Израиля на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади. «Мы никогда не забудем тот огромный вклад, который внесли российский народ и российская армия в победу над фашистской Германией. Я это всегда подчеркиваю, при каждой возможности, в каждом месте, и это справедливо, это правда», — премьер-министр Израиля.