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Западные спонсоры ФБК использовали счета Волкова для тайного перевода средств

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Западные спонсоры ФБК использовали счета Волкова для тайного перевода средств

Москва, 13 сентября. Западные спонсоры так называемого ФБК использовали счета Леонида Волкова, главы штаба блогера Алексея Навального, для перевода средств.

Телеграм-канал «Эшник» опубликовал очередную мошенническую схему сотрудников ФБК. Главным звеном в ней выступали счета Волкова, который еще в начале августа вместе с несостоявшимся кандидатом в Мосгордуму Иваном Ждановым сбежал из России из-за подозрения в отмывании 75 миллионов рублей в период с 2016 по 2018 годы. Уголовное дело было возбуждено 3 августа. Спустя четыре дня счета ФБК и его штабов были заблокированы.

По данным автора телеграм-канала, в основном средства в ФБК поступали через следующих людей — А. Чехович (17 миллионов рублей),  Р. Шаведдинов (15 миллионов рублей) и  Р. Рубанов (4 миллиона рублей). Однако главным спонсором выступал некий Л. Волков, которые перевел 45 миллионов рублей. Средства поступали на счета главы штаба фонда, затем они переправлялись в отделения ФБК, пишет Nation News.

Всего с мая по ноябрь 2017 года в фонд Навального поступило почти 97 миллионов рублей. Про остальные месяцы и перечисленные в эти периоды суммы на данный момент неизвестно. По информации телеграм-канала «Выпускайте Кракена!», через счета ФБК прошел миллиард рублей.

Западные спонсоры ФБК использовали счета Волкова для тайного перевода средств

Ранее стало известно, что Россию покинул и Навальный вместе с женой и дочерью. По данным СМИ, они отправились в США устраивать подросшего ребенка в престижный Стэнфорд. За два дня до вылета на биткоин-счет блогера поступили более семи миллионов рублей в криптовалюте, которые он успешно вывел.

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