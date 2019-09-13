Сирия, 13 сентября. Курды ведут поиск дезертиров в Ракке. Около 30 человек были ранены в результате взрыва автомобиля в Африне. США и спецназ SDF**** провели десантную операцию в Дейр-эз-Зоре, задержав полевого командира курдов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили новый этап подрывных работ в деревне Аль-Хусейния в Алеппо; обстреляли позиции боевиков в западной части провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала общественного деятеля по имени Ахмад Рахал в Идлибе; вновь оказалась под ударом сил САР на границах «Большого Идлиба».

Курды: вели поиск дезертиров в северной части Ракки; обнаружили несколько СВУ к северо-западу от Дейр-эз-Зора; арестовали трех человек в городе Тель-Абьяд вблизи сирийско-турецкой границы.

Соединенные Штаты: провели десантную операцию в Дейр-эз-Зоре совместно с бойцами спецназа SDF.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести работу по разминированию районов, ранее находившихся в оккупации исламистов вооруженной оппозиции. Саперы правительственных подразделений завершили новый этап уничтожения следов военного присутствия джихадистов в деревне Аль-Хусейния. Напомним, данное поселение находилось вблизи линии фронта. Ранее здесь также работали инженерные части из Армении.

Между тем к юго-западу от административного центра провинции вновь вспыхнули вооруженные стычки между исламистами и проасадовскими ополченческими отрядами. Согласно данным медиапортала Step News Agency, союзники Сирийской арабской армии (САА) ударили по расположениям радикалов на окраине населенного пункта Халса.

Появились данные о последствиях взрыва в городе Африн, о котором стало известно в первой половине дня. По информации Twitter-канала (RojavaNetwork), порядка 30 человек были ранены в результате детонации заминированного автомобиля, еще как минимум двое погибли. Напомним, в организации теракта подозреваются курды.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что военные возглавляемой США международной коалиции совместно с членами спецназа «Демократических сил Сирии» (SDF) провели десантную операцию, результатом которой стал арест одного из высокопоставленных полевых командиров SDF по имени Ахмед Абу Хавла. О причинах его задержания пока ничего неизвестно.

Тем временем курды утверждают, что им удалось обнаружить несколько взрывных устройств, установленных неизвестными, у одного из контрольно-пропускных пунктов SDF вблизи поселения Хаммар Аль-Али к северо-западу от Дейр-эз-Зора. Никакой информации о том, удалось ли их обезвредить, пока не поступало. Предполагается, что СВУ были заложены террористами «Исламского государства»1 еще во время оккупации этого района.

Провинция Идлиб

Боевики антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Ан-Нусрой»*** продолжают проводить аресты медиа-активистов на оккупированной ими территории. Военный источник в сети Twitter (ajaltamimi) сообщает о том, что джихадисты задержали общественного деятеля по имени Ахмад Рахал, обвинив его в попытке внести смуту в ряды боевиков. Кроме того, еще один из активистов — Мохаммед Джадаан — был застрелен террористами при попытке его задержания в деревне Джозеф.

На юге провинции вновь отмечаются перестрелки между правительственными войсками и боевиками незаконных бандформирований. Twitter-канал (jisrtv) передавал, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла удары по укрепрайонам исламистов недалеко от населенных пунктов Маар-Зита, Хан-Сафра и Кафр-Набаль.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают проводить рейды в Ракке. Как передает новостное агентство Al Nour, три человека были задержаны в городе Тель-Абьяд, расположенном вблизи границы с Турцией. Их обвинили в попытке сфотографировать опорные пункты курдов в этом районе. Притом ранее курдские СМИ заявляли о том, что отряды SDF были практически полностью выведены из приграничных с Турцией районов по условиям соглашения о создании «зоны безопасности».

Тот же медиапортал заявляет о том, что радикалы SDF арестовали трех молодых людей в городах Айн-Исса и Сулук на севере Ракки во время обысков в их домах. Отмечается, что целью рейда являлся поиск дезертиров. Как известно, ввиду того, что большинство призывников оказываются в рядах «демократической армии» не по своей воле, впоследствии они стремятся как можно скорее покинуть группировку.

1 Организация запрещена на территории РФ.