Названы темы переговоров Путина и Эрдогана в Турции

Москва, 13 сентября. Президент России Владимир Путин во время своего визита в Турцию планирует обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и затронуть международную повестку, сообщила пресс-служба администрации президента РФ.

Глава российского государства прибудет в Турцию на встречу глав государств-гарантов Астанинского процесса по сирийскому урегулированию 16 сентября.

«В ходе беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом планируется продолжить обмен мнениями по актуальной тематике двустороннего сотрудничества между Россией и Турцией. Российско-турецкий политический диалог носит динамичный характер», — говорится в сообщении.

Как указала пресс-служба администрации российского лидера, особое значение в сотрудничестве Анкары и Москвы имеют стратегические совместные проекты в сфере энергетике. Речь идет о строительстве первой в Турции АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».

Кроме того, укрепляются военно-технические связи между странами, добавили в администрации президента РФ.