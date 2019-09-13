ТЮЗ Екатеринбурга показал школьникам изнасилование на сцене

Екатеринбург, 13 сентября. В Екатеринбурге в Театре юного зрителя развернулся скандал из-за спектакля с обнаженными актерами, который увидели несовершеннолетние дети. Школьникам показали изнасилование на сцене.

В рамках театрального фестиваля «Реальный театр» на сцене Театра юного зрителя показали спектакль, в котором присутствовали обнаженные актеры, рассказывает «Культуромания». Однако наибольшее возмущение вызвал даже не этот факт, а имитация участниками представления сцены насилия, свидетелями которой стали несовершеннолетние дети.

Сообщается, что актеры играли спектакль «Ревизор». Вероятно, при покупке билетов на постановку по произведению классика, родители попросту не ожидали обнаженных тел и имитации полового акта на сцене, хотя отмечается, что на афише спектакля присутствовала маркировка возрастного ограничения «18+».

Организаторы театрального фестиваля ситуацию пока никак не прокомментировали. Свердловская прокуратура отреагировала на скандал вокруг «Ревизора» и начала проверку, сообщает URA.RU.

Сейчас в Екатеринбурге проходит фестиваль современного театра. Событие не рассчитано на зрителей, не достигших 18 лет. Однако одной из площадок проведения фестиваля стал Театр юного зрителя. Как рассказывает URA.RU, Постановка псковского Театра драмы имени Пушкина была показана в ТЮЗе в рамках фестиваля «Реальный театр» и растиражирована СМИ, в том числе федеральными.

В марте похожий скандал произошел в детском театре в Нижнем Тагиле. Тогда жители выступили решительно против премьеры взрослого спектакля «С широко закрытыми глазами» по произведению Августа Стриндберга «Фрекен Жюли» на сцене детского театра.