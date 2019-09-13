Владелец пункта приема металлолома убил нетрезвого работника в Кузбассе

Кемерово, 13 сентября. Житель Новокузнецка до смерти забил нетрезвого работника, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2019 года. Владелец пункта приема металлолома находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он решил проверить, как справляется с работой его сотрудник. Мужчина увидел, что работник нетрезвый и начал его избивать. После расправы над кемеровчанином, агрессор вернулся домой.

Утром пострадавшего нашли мертвым, экспертиза зафиксировала на его теле 77 следов от ударов. Подсудимый частично признал свою вину, заявив, что не хотел убивать работника.

Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, пишет «Газета Кемерова». Ранее сообщалось, что житель Петербурга забил пасынка арматурой, а затем закопал тело на даче.