Шпрыгина отстранили от футбола на два года за дискриминацию

Москва, 13 сентября. Международная федерация футбола признала бывшего главу Всероссийского объединения болельщиков и бывшего члена исполкома РФС Александра Шпрыгина виновным в дискриминации и диффамации.

К такому выводу пришел комитет по этике ФИФА, проанализировав посты Шпрыгина в соцсетях, а также заявления для прессы, которые он сделал в 2014 и 2015 годах. В связи с этим спортивная федерация приняла решение на два года отстранить россиянина от любой деятельности, связанной с футболом. Кроме того, Шпрыгин будет оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков.

Напомним, что Шпрыгин является одним из основателей Всероссийского объединения болельщиков, который был создан в мае 2007 года. Цель организации — консолидация российских болельщиков и отстаивание их прав.

В июле 2016 года ВОБ исключили из состава Российского футбольного союза за «нарушения норм этики». Это произошло после массовых беспорядков, которые устроили в Марселе футбольные фанаты России и Англии. Полиция тогда задержала 20 человек, включая Шпрыгина, которых выдворили из Франции. Трое россиян были приговорены к тюрьме на срок от одного до двух лет. После этого Шпрыгин объявил о приостановки деятельность организации.