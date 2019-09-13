Путин обсудит с лидерами Турции и Ирана политическое продвижение в Сирии

Москва, 13 сентября. Президент России Владимир Путин обсудит с лидерами Турции и Ирана ситуацию в Сирии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В Кремле отметили, что на саммите в Анкаре 16 сентября будет уделено внимание продвижению политического процесса в Сирии.

«Важным этапом на этом пути станет завершение процесса формирования и запуск конституционного комитета, в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин с лидерами Турции и Ирана предметно рассмотрит главные вопросы гуманитарной ситуации в стране, включая увеличения помощи всем сирийцам для возвращения к мирной жизни.

После переговоров Путин, президент Ирана Хасан Роухани и глава Турции Тайип Эрдоган выступят перед журналистами и сделают совместное заявление.

В администрации президента России напомнили, что страна вносит значительный вклад в нормализацию обстановки в Сирии. Москва внесла миллион долларов в бюджет службы ООН по разминированию и три миллиона долларов в бюджет продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Военные РФ провели в САР более двух тысяч гуманитарных акций. Российские саперы разминировали около 2,4 тысячи гектар сирийской территории, более 3,3 тысячи зданий и 280 километров дорог.

Благодаря усилиям профильной рабочей группы в Астанинском формате было проведено уже четыре операции по обмену заложниками, в общей сложности освобождены более 110 человек.

Напомним, ранее стало известно, что саммита РФ — Иран — Турция по Сирии состоится в Анкере 16 сентября.