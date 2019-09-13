Доступ «Газпрома» к мощностям OPAL ограничат 14 сентября

Берлин, 13 сентября. OPAL Gastransport GmbH запустила меры, которые необходимы для реализации решения Федерального сетевого агентства по OPAL и ограничения российского «Газпрома» в использовании транзитных мощностей газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе иностранной компании.

Суд Европейского союза ранее отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому «Газпром» мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ «Северного потока».

В соответствии с решением Федерального сетевого агентства, OPAL Gastransport GmbH больше не сможет продавать транзитные мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 миллиона киловатт-час а также осуществлять транспортировку, которая основывается на использовании таких мощностей.

В пятницу OPAL Gastransport GmbH запустила необходимые меры по реализации решения агентства.

«В этой связи с этой минуты больше невозможно резервировать частично регулируемые открытые мощности по забору и отбору», — говорится в сообщении компании.

Таким образом, OPAL Gastransport GmbH ограничит доступ «Газпрома» к мощностям к 6.00 по местному времени (7.00 по московскому) 14 сентября.

Напомним, суд Европейского союза вынес свое решение после того, как польская компания PGNiG подала соответствующий иск. В Варшаве уверены, что установленные судом ограничения не позволят «Газпрому» отказаться от транзита газа через Украину, так как компания не сможет в полной мере использовать газопровод «Северный поток». Помимо этого, в Польше заявили, что доступ «Газпрома» к 90% мощности OPAL противоречит принципу энергетической солидарности, принятом у в ЕС.

Министр энергетики России Александр Новак пообещал, что Москва отреагирует на решение Европейского суда юстиции по газопроводу OPAL, когда получит заключение юристов по данной ситуации.

При этом в Госдуме решение суда ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL назвали политически мотивированным. По словам главы комитета нижней палаты парламента по энергетике Павла Завального, такой шаг является проявлением политики двойных стандартов.