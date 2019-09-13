Ушаков заявил, что для проведения саммита «нормандской четверки» есть ряд условий

Москва, 13 сентября. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил проведения саммита «нормандской четверки» в октябре. При этом он подчеркнул, что окончательная дата проведения встречи не согласована.

По словам помощника российского лидера, на заседании контактной группы 18 сентября «могут быть какие-то первые обнадеживающие подвижки», которые помогут начать работу по конкретной дате саммита «нормандской четверки».

«Ведется активная подготовительная работа, и когда будут видны ее результаты, которые могли быть одобрены лидерами, тогда и будет согласована конкретная дат», — сказал Ушаков, добавив, что был озвучен ряд дат, но пока еще не согласовано.

По его мнению, если работа пойдет успешно, то саммит в «нормандском формате» может состояться в следующем месяце.

«Посмотрим, как пойдет работа, октябрь исключать нельзя, если работа пойдет успешно, то почему бы не провести саммит в октябре, но окончательная дата пока не согласована, по крайней мере с нашей стороны», — сказал помощник российского лидера.

Москва готова к проведению саммита «нормандской четверки» в Париже, однако необходимо исполнение ряда условий, в том числе со стороны Киева, подчеркнул чиновник.

Напомним, в рамках «нормандского формата» поднимается тема гражданской войны на Украине, которая началась в 2014 году.