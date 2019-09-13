Дети составляют две трети населения лагеря беженцев «Аль-Хол» в Сирии

Хасака, 13 сентября. Международный Комитет Красного Креста представил свежую статистику по положению в лагере «Аль-Хол» в Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Так, по данным гуманитарной организации, сейчас в лагере проживает 68000 человек, из них 90% — это женщины и дети. Но большинство вынужденных жителей этого лагеря — дети. Согласно статистике МККК, они составляют две трети населения «Аль-Хола».

«Мы особенно обеспокоены судьбой детей, которые живут в лагере без родителей и попечителей, а также участью других уязвимых жителей», — заявили в МККК.

Сотрудники гуманитарной миссии уже установили 947 палаток и в ближайшие время установят еще 550 дополнительных, в них сможет разместиться 2000 человек. В каждой палатке сейчас живут по 4-5 беженцев.

В лагере работает общественная столовая, которая готовит 10000 порций еды в день. Ежедневно в лагерь привозят грузовики с чистой питьевой водой, ее хватает на 20 000 человек.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, 30 мая в лагере «Аль-Хол» был открыт полевой госпиталь, с тех пор он работает круглосуточно, семь дней в неделю. В нем оборудовано 30 коек для послеоперационного ухода, есть реанимация, операционная, палата интенсивной терапии, рентгеновский кабинет, родовая палата и лаборатория. Врачи гуманитарной миссии провели уже больше 3500 консультаций и 240 операций.

В июле Федеральному агентству новостей стало известно о первом ребенке, родившемся в родовой палате полевого госпиталя. По свежим данным МККК, 45% больных — это дети, одной трети пациентов госпиталя нет и пяти лет. Самыми распространенными заболеваниями лагеря остаются инфекции дыхательных путей, диарея и анемия.

Недавно Россия и Сирия представили совместный доклад о ситуации с беженцами в Сирии, в котором рассказали о текущей ситуации в САР и, в частности, о лагере беженцев «Аль-Хол».