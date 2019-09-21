Осеннее равноденствие 2019: когда наступает, как отмечают, приметы, что можно и нельзя делать

Момент, когда день становится одной продолжительности с ночью, называют осеннее равноденствие. Дата у этого события плавающая, но всегда приходится на вторую половину сентября. На Руси День осеннего равноденствия называли Осенины, исторически они совпадали с важным праздником — Рождеством Богородицы.

День осеннего равноденствия является официальным праздником в Японии.

Когда наступает осеннее равноденствие в 2019 году

Осеннее (сентябрьское) равноденствие в 2019 году наступает в понедельник, 23 сентября, в 10.50 по московскому времени.

Что такое осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие — это момент, когда Солнце в своем видимом движении пересекает небесный экватор и движется на юг. Из-за различий между календарным и тропическим годом, сентябрьское равноденствие может произойти в период с 21 по 24 сентября. В невисокосные годы осеннее равноденствие, как правило, наступает 23 сентября.

Начиная с осеннего равноденствия, в Северном полушарии наступает астрономическая осень: день стремительно убывает вплоть до зимнего солнцестояния в середине декабря. В Южном полушарии наоборот: день начинает прибавляться, и наступает астрономическая весна.

Как отмечали осеннее равноденствие на Руси

На Руси День осеннего равноденствия называли Осенины, он совпадал с праздником Рождество Богородицы, которой по юлианскому календарю приходится на 21 сентября.

Осенины — это праздник урожая в честь окончания основных сельскохозяйственных работ. Этот праздник на Руси с древнейших времен отмечался гуляниями: люди накрывали богатые столы с дарами нового урожая, молодежь устраивала посиделки, вечерами у водоемов жгли ритуальные костры. В деревнях начинались свадьбы: венчались те, кто обручился весной или летом. Незамужние девушки и неженатые парни присматривали себе будущую пару, чтобы обвенчаться весной или будущей осенью.

На время осеннего равноденствия существовал специальный «огненный» ритуал: потушив все старые свечи и источники освещения, в избах разжигали новый «чистый» огонь. Этот обычай имел древние корни, со времен, когда Новый год на Руси отмечали в сентябре.

Народные приметы: что можно и нельзя делать

Согласно народным приметам, Осенины — важный день, по которому можно судить о будущей зиме. Теплая солнечная погода на сентябрьское равноденствие считалась предвестником мягкой зимы, ненастье — предвещало метельную морозную зиму.

В праздник урожая под запретом была любая работа, кроме приготовления пищи: на Руси считали, что отказ в этот день от заслуженного отдыха может спугнуть удачу, и тогда следующий год будет неурожайным.

Все осенние работы, которые еще оставались: уборка урожая лука, засолка огурцов, квашение капусты и так далее можно было делать только на следующий день после праздника.

Также в день осеннего равноденствия было принято разводить ритуальные костры, от которых в избах зажигали новый «чистый» огонь. В кострах сжигали то, от чего предполагалось избавиться: ненужные вещи, разный хлам.

Поэтому сегодня те, кто мечтает вступить в осенний сезон обновленными, стараются повторить этот ритуал. Для этого следует написать на опавших листья названия того, с чем стоит расстаться: болезни, неудачи, безденежье, токсичные отношения и так далее, а затем сжечь эти листья в маленьком костерке.

Удачу также несет круглый пирог с капустой или яблоками, который принято печь на равноденствие: такое угощение считается приносящим удачу и благополучие.

А вот ссоры, скандалы, взаимные попреки и даже излишне горячие споры в этот день под строжайшим запретим и считаются крайне опасными: они могут навлечь неприятности на спорщиков и любителей поскандалить на весь год.