Путин проведет переговоры с Роухани на саммите в Анкаре

Москва, 13 сентября. Российский лидер Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани проведут переговоры в Анкаре. Об этом сообщили в пресс-службе президента России.

Главы государств примут участие в саммите по сирийскому урегулированию в Анкаре. В рамках этой встречи состоятся переговоры Путина и Роухани, отметили в пресс-службе президента России.

«В Анкаре Владимир Путин проведет переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани. Это будет их третья встреча в этом году (в феврале иранский президент приезжал в Сочи, в июне лидеры беседовали в Бишкеке «на полях» саммита ШОС). Ключевая тема — укрепление торгово-экономических связей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году товарооборот между странами увеличился на 2% — до 1,7 миллиарда долларов. В период за январь-июнь — вырос до 1,1 миллиарда долларов.

В рамках встречи в Анкаре Владимир Путин и Хасан Роухани также обсудят вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВППД) по иранской ядерной программе. Также важной темой переговоров станет наращивание культурно-гуманитарных обменов между Москвой и Тегераном, добавили в пресс-службе президента РФ.

В сообщении также отмечается, что для защиты двусторонних торгово-экономических отношений Тегерана и Москвы от санкций третьих государств предпринимаются меры по расширению прямых расчетов, использованию национальных валют и установлению взаимодействия между российской системой передачи финансовых сообщений и иранской в качестве альтернативы платежной системе SWIFT. Кроме того, в скором времени в силу вступит временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

Ранее сообщалось, что президент РФ намерен обсудить ситуацию в сирийском Идлибе на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Анкаре.