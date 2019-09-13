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Путин обсудит ситуацию в Идлибе на встрече с Эрдоганом и Роухани в Турции

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Путин обсудит ситуацию в Идлибе на встрече с Эрдоганом и Роухани в Турции

Москва, 13 сентября. Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить ситуацию в сирийском Идлибе на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Анкаре. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба президента России.

«Планируется, что в ходе переговоров в Анкаре президенты России, Ирана и Турции обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке», — говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что Россия настаивает на восстановлении суверенитета и территориальной целостности Сирии, без которых невозможно достичь стабильности и безопасности в арабской республике.

Встреча лидеров трех стран состоится 16 сентября. Предыдущий саммит прошел в Тегеране в сентябре 2018 года. Тогда был принят ряд решений, направленных на стабилизацию обстановки в Сирии, усиление борьбы с террористами и улучшение гуманитарной обстановки.

Россия, Иран и Турция являются гарантами перемирия в Сирии. По инициативе этих стран был запущен астанинский мирный процесс (назван по бывшему названию столицы Казахстана Нур-Султана, где проходят мирные переговоры), а также созданы так называемые зоны деэскалации в Сирии. Одна из таких зон находится в Идлибе, однако данная провинция контролируется преимущественно боевиками.

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