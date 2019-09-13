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Шойгу пригласил специалистов из США поднимать затонувшую у берегов Курил подлодку

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Шойгу пригласил специалистов из США поднимать затонувшую у берегов Курил подлодку

Москва, 13 сентября. Глава министерства обороны России и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу пригласил представителей США поучаствовать в экспедиции по подъему американской подводной лодки, которая затонула у берегов Курил.

Шойгу на церемонии открытия фестиваля РГО в столичном парке «Зарядье» рассказал о планах организации на следующий год. По его словам, в 2020 году проведут большую экспедицию у берегов Курил, где была обнаружена затонувшая американская подлодка.

«Я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами», — сказал президент РГО.

Шойгу уточнил, что говорит «про географию, а не про свою основную деятельность».

Фестиваль Русского географического общества продлится в «Зарядье» до 22 сентября. В этом году он посвящен путешествиям по России, а также популяризации интереснейших туристических маршрутов.

Три года назад сообщалось, что близ острова Матуа на дне океана нашли американскую подлодку «Херринг» времен Второй мировой войны. Судно было потоплено в ходе выполнения боевой задачи.

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Источник: РИА Новости
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