Киев, 13 сентября. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему Киев не нападает на Россию.

Украинские политики неоднократно заявляли о некой «войне» с Россией, однако в Москве опровергали эти высказывания. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что заинтересована в стабильной и целостной Украине.

За пять лет заявлений о России как о главном враге украинские политики ни разу не попробовали напасть на соседнюю страну. Турчинов признался, что в Киеве боятся России, так как она имеет «второй в мире ядерный потенциал».

«Помните, даже в пропагандистском фильме о том, как захватили Крым, [президент РФ Владимир] Путин говорил, что если бы на помощь Украине пришли страны НАТО, он не исключает того, что мог применить ядерное оружие», — приводит его слова «Военное обозрение».

Он признался, что власти Украины в 2014 году, после государственного переворота, ждали военной «поддержки» со стороны НАТО, однако Североатлантический альянс предпочел не вмешиваться в ситуацию, проигнорировав провокацию Киева.

Турчиной добавил, что украинские власти выбрали другую стратегию. На данный момент они якобы укрепляют военную составляющую, надеясь на то, что однажды «в России наступят проблемы, больше чем те, которые были у СССР в конце его существования». Турчинов констатировал, что Киев должен искать инвесторов, чтобы осуществить техническое перевооружение, освоить новые технологии и расширить производство, передает «Газета.ru».

«Именно тогда мы освободим Крым и не только», — пригрозил он.

Напомним, в 2014 году крымчане отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. На полуострове провели референдум, где почти 97% проголосовавших выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать этого решение жителей Крыма и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией», а Россию — якобы «агрессором».